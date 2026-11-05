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“¿Callan incluso ante aberraciones?”: lanzan pulla a Iván Cepeda por escándalo de Gustavo Petro. Vea lo que pasó

Polémica en redes sociales por la reacción de Iván Cepeda a polémica de Gustavo Petro.

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Redacción Semana
5 de noviembre de 2026 a las 4:37 p. m.
Gustavo Petro e Iván Cepeda.
Gustavo Petro e Iván Cepeda. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Hay controversia en redes sociales por cuenta de la respuesta que dio Iván Cepeda sobre el escándalo de los llamados ‘sexocontratos’ del expresidente Gustavo Petro y Deicy Jiménez.

En el Congreso, Cepeda evitó pronunciarse sobre los señalamientos y las pruebas reveladas por Jiménez sobre su conexión con el exmandatario.

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No quiero, en este momento, que cualquier asunto distinto a este, que es muy importante para nosotros, desvíe la atención”, dijo el excandidato presidencial.

Para Catherine Juvinao sentó su posición sobre la situación: “Y luego el petrismo dice que el centro es ‘acomodado’. ¿Quiénes más acomodados que ellos y ellas, absolutamente incapaces de ejercer la autocrítica?¿Callan incluso ante aberraciones con tal de no contradecir a su líder? Colombia merece un proyecto de cambio distinto a esto".