“¿Callan incluso ante aberraciones?”: lanzan pulla a Iván Cepeda por escándalo de Gustavo Petro. Vea lo que pasó

Hay controversia en redes sociales por cuenta de la respuesta que dio Iván Cepeda sobre el escándalo de los llamados ‘sexocontratos’ del expresidente Gustavo Petro y Deicy Jiménez.
En el Congreso, Cepeda evitó pronunciarse sobre los señalamientos y las pruebas reveladas por Jiménez sobre su conexión con el exmandatario.
“No quiero, en este momento, que cualquier asunto distinto a este, que es muy importante para nosotros, desvíe la atención”, dijo el excandidato presidencial.
Para Catherine Juvinao sentó su posición sobre la situación: “Y luego el petrismo dice que el centro es ‘acomodado’. ¿Quiénes más acomodados que ellos y ellas, absolutamente incapaces de ejercer la autocrítica?¿Callan incluso ante aberraciones con tal de no contradecir a su líder? Colombia merece un proyecto de cambio distinto a esto".
Y luego el petrismo dice que el centro es ‘acomodado’.— Cathy Juvinao🌻💚 (@CathyJuvinao) November 5, 2026
¿Quiénes más acomodados que ellos y ellas, absolutamente incapaces de ejercer la autocrítica?
¿Callan incluso ante aberraciones con tal de no contradecir a su líder?
Colombia merece un proyecto de cambio distinto a esto. https://t.co/0vIIhmRhXx