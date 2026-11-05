La reacción de Iván Cepeda cuando le pidieron que se pronunciara por video de Petro besando a Deicy Jiménez

El senador Iván Cepeda fue consultado este 5 de noviembre por el escándalo nacional suscitado por el video de la joven Deicy Jiménez besando al expresidente Gustavo Petro.

Todo ello en el marco de denuncias de ella, hechas en SEMANA, según las cuales ella accedió a favores sexuales a cambio de jugosos contratos en el gobierno Petro.

Vea el video con la reacción del senador Iván Cepeda, ex aspirante presidencial y pupilo político de Petro:

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Deicy Jiménez, la mujer que denunció cómo llegó a la vida de Gustavo Petro tras sus trabajos sexuales a cambio de más de 100 millones de pesos en contratos cuando él fue presidente, se convirtió en el verdadero dolor de cabeza del reconocido político del Pacto Histórico.

Un video, los contratos con el Estado, chats y graves acusaciones tienen al dirigente de izquierda en medio de un escándalo de grandes proporciones que crece como espuma y que él no ha podido controlar.

La vida privada de Petro es eso, “privada”, coinciden todos los sectores políticos del país. Pero una cosa es que haya contratado los servicios sexuales de Jiménez desde que fue senador y candidato presidencial, y otra es que le haya pagado con dineros del Estado, como denunció esta joven, quien ha venido relacionando una a una las pruebas que confirman la cercanía entre ella y el expresidente.

Este miércoles, 4 de noviembre, Deicy, cansada de los señalamientos y hostigamientos del Pacto Histórico, que insiste en darle la vuelta al escándalo para sacar en hombros a Petro, reveló una prueba que confirma que fue amante del jefe de Estado: un video que grabó a escondidas donde se ve que el exmandatario la seduce, la abraza fuertemente e inicia su apasionamiento con la mujer, una escena que pone al reconocido político de oposición en aprietos porque él no le ha respondido al país si la conoce o no.

Jiménez quiso demostrarle a la izquierda que, así insista en atacarla, tiene las pruebas que confirman sus escenas de pasión con Petro y los supuestos consumo y traslado de drogas en los que la habría involucrado el exjefe de Estado.

Jiménez habló recientemente con la presidenta de SEMANA, Vicky Dávila, y le reveló detalles desconocidos sobre su relación con Petro. El pasado 25 de octubre, Vicky Dávila reveló en SEMANA una entrevista con Deicy Jiménez, quien denunció una presunta red de cerca de 40 mujeres al servicio del expresidente Gustavo Petro, que recibían contratos con el Estado a cambio de favores sexuales.

En su relato, Jiménez aportó varias pruebas de lo que habría sido su relación con el exmandatario. En los últimos días el caso se ha movido, pues tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía solicitaron a Jiménez presentar sus denuncias, pruebas y testimonios.

La mujer se presentó ante la Corte ratificando su versión contra el exmandatario. Además de los testimonios, entregó su teléfono celular como otra prueba de la relación que sostuvo con Petro y de su relato. Asimismo, se presentó en la Fiscalía en calidad de testigo con pruebas.

La denuncia dejó varias preguntas en la mesa sobre los comportamientos de Petro y de su conducta mientras fue jefe de Estado.

Deicy Jiménez contactó a la periodista Vicky Dávila y le reveló, en largas horas de conversación, los detalles de cómo habría funcionado una red de unas 40 mujeres al servicio del entonces presidente. Confiesa que le transportó droga a Petro.

“Mi nombre es Deicy. Quiero presentar una denuncia. Me cansé de guardar silencio. Considero que durante este gobierno ocurrieron situaciones de abuso de poder, corrupción y manipulación de mujeres que deben ser conocidas e investigadas. Soy funcionaria y estoy dispuesta a entregar la información que conozco. Si desea escuchar mi testimonio, este es mi número de contacto…”, dijo.

“Lo más prudente es esperar a que termine este gobierno para sentirme más segura y poder hablar. Porque Gustavo sabe quién soy y temo por mi seguridad”, agregó.