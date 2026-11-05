Deicy Jiménez, la mujer que denunció cómo llegó a la vida de Gustavo Petro tras sus trabajos sexuales a cambio de más de 100 millones de pesos en contratos cuando él fue presidente, se convirtió en el verdadero dolor de cabeza del reconocido político del Pacto Histórico.

Un video, los contratos con el Estado, chats y graves acusaciones tienen al dirigente de izquierda en medio de un escándalo de grandes proporciones que crece como espuma y que él no ha podido controlar.

La vida privada de Petro es eso, “privada”, coinciden todos los sectores políticos del país. Pero una cosa es que haya contratado los servicios sexuales de Jiménez desde que fue senador y candidato presidencial, y otra es que le haya pagado con dineros del Estado, como denunció esta joven, quien ha venido relacionando una a una las pruebas que confirman la cercanía entre ella y el expresidente.

Ahora, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tienen la lupa en este escándalo, que muchos han llamado los ‘sexocontratos’.

Este miércoles, 4 de noviembre, Deicy, cansada de los señalamientos y hostigamientos del Pacto Histórico, que insiste en darle la vuelta al escándalo para sacar en hombros a Petro, reveló una prueba que confirma que fue amante del jefe de Estado: un video que grabó a escondidas donde se ve que el exmandatario la seduce, la abraza fuertemente e inicia su apasionamiento con la mujer, una escena que pone al reconocido político de oposición en aprietos porque él no le ha respondido al país si la conoce o no.

Jiménez quiso demostrarle a la izquierda que, así insista en atacarla, tiene las pruebas que confirman sus escenas de pasión con Petro y los supuestos consumo y traslado de drogas en los que la habría involucrado el exjefe de Estado.

Deicy Jiménez publicó un video para probar su relación con Gustavo Petro. Foto: Fotomontaje SEMANA

Jiménez habló recientemente con la presidenta de SEMANA, Vicky Dávila, y le reveló detalles desconocidos sobre su relación con Petro.

Dávila le preguntó a Jiménez si mantenía relaciones sexuales con el expresidente y si era a cambio de contratos que tenía con el Estado. Jiménez respondió que “sí”.

“Sí, claro. Y como le he dicho, doctora, y vuelvo y lo repito, él puede hacer lo que quiera con su vida personal, lo que quiera, pero cuando se trata del país, ya es algo delicado y no estoy de acuerdo con lo que hizo”, afirmó.

VD: ¿Usted se acostaba con él?

DJ: Sí.

VD: ¿A cambio de esos contratos?

DJ: Sí, claro. Y pues no quise volver a ceder en eso, pero sé que las demás mujeres sí aceptaron todo.

VD: ¿Y por qué dice que Petro, para callarlas, les daba contratos?

DJ: Lo considero así porque son bastantes mujeres las que tiene (Petro) por contratos y que lo acompañan.

VD: En el gobierno Petro había una red de mujeres que le prestaba servicios sexuales al presidente a cambio de contratos. ¿Estoy diciendo lo correcto?

DJ: Sí, es verdad.

VD: Hábleme de esa red de mujeres…

DJ: Son mujeres jóvenes y muchas de ellas webcam; la mayoría son bachilleres.

Deicy Jiménez, María José Pizarro y Gustavo Petro. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIM0/FOTO2: PRESIDENCIA/FOTO3: SEMANA

Por otro lado, Deicy Jiménez denunció que el exmandatario habría intercedido para que, a cambio de los favores sexuales, la mujer pudiera acceder a distintos contratos con el Estado. Habló del equipo de la exsenadora María José Pizarro, el Ministerio del Interior durante su presidencia y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Pizarro expidió un comunicado de prensa y no respondió si conoce o no a Jiménez. Hoy, cuando el país vio el video que confirma la relación entre Petro y la joven, la exsenadora del Pacto Histórico guarda silencio frente al interrogante.

Deicy Jiménez y María José Pizarro. Foto: SEMANA

Y mantiene prudencia porque Jiménez sí fue contratista del Congreso cuando María José Pizarro fue vicepresidenta. De hecho, hay fotografías donde la joven aparece en el grupo de UTL de la entonces senadora.

Además, la mujer le detalló a SEMANA que durante los encuentros sexuales con el exmandatario no solo había sexo, sino también estupefacientes. Aseguró que no solo él consumía, sino que les pedía a las mujeres con las que se acostaba que consumieran.

“Pues aparte del romance, cosas como drogas… Todo, pero en especial cocaína”, confesó.

Este hecho encendió las alarmas porque el excanciller Álvaro Leyva en repetidas oportunidades detalló cómo Petro se ausentaba de las giras internacionales, al parecer, para consumir drogas.

Deicy Jiménez y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

En uno de los apartes de la entrevista con Vicky Dávila, la mujer dijo que el expresidente también amenazaba e intimidaba a las mujeres para que estas no revelaran sus secretos y que a muchas las mantiene “calladas con dinero”.

Además, Petro, según Jiménez, realizaba numerosas “fiestas sexuales” mientras estaba ostentando funciones como presidente de la República. Varias de ellas se hacían en lugares como hoteles, casas de las chicas, entre otros.

La historia de Gustavo Petro y Deicy Jiménez empezó en una página de contenido sexual, de acuerdo con la versión de la mujer entregada a SEMANA.

Ella suministró los pantallazos de las conversaciones por chat donde el expresidente utilizaba, entre esos perfiles falsos, el nombre del famoso filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés Michel Foucault.

Petro se defendió en la madrugada de este martes, volvió a hablar de su vida íntima y anunció acciones legales. Pero no respondió si conoce a Deicy Jiménez y por qué la mujer terminó con contratos en el Congreso, una superintendencia, el Ministerio del Interior y otras entidades del Estado.

La justicia dirá en qué terminará este escándalo de los ‘sexocontratos’ que, sin duda, tiene al político de izquierda contra las cuerdas.