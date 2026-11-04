Dina Luz Malo, abogada de Deicy Jiménez, denuncia amenazas y seguimientos contra la joven: video será entregado a la Fiscalía

Dina Luz Malo, nueva abogada de Deicy Jiménez, alertó sobre amenazas y seguimientos contra la joven, quien denunció al expresidente Gustavo Petro por un presunto intercambio de sexo por contratos.

A través de un comunicado, la apoderada de Jiménez anunció que asume su representación y expuso que la denunciante fue víctima de seguimientos y está siendo amenazada.

“El 3 de noviembre, personas aún sin identificar siguieron a mi representada y la fotografiaron mientras realizaba actividades cotidianas; esas imágenes fueron difundidas posteriormente. Ninguna víctima está obligada a explicar dónde se encuentra ni qué hace en el territorio nacional”, manifestó la abogada.

La abogada pidió esclarecer “quién la sigue, quién la fotografía y por orden de quién”.

Deicy Jiménez publicó una nueva prueba sobre la relación que sostuvo con el expresidente Gustavo Petro Foto: Deicy Jiménez Instagram

“En consecuencia, solicito a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección que, en el marco de sus respectivas competencias y con carácter urgente, adopten las medidas necesarias para identificar a los responsables de este seguimiento y de la difusión de las imágenes, y para garantizar la seguridad y la intimidad de la víctima”, se lee en el comunicado.

Además, recalcó que Jiménez ha sido objeto de “amenazas, razón por la cual cuenta actualmente con un esquema de protección”.

Deicy Jiménez publica un video que prueba su relación con Gustavo Petro, en medio del escándalo de los ‘sexocontratos’

“Recuerdo que corresponde al Estado garantizar su vida, su integridad y su seguridad”, dijo Malo, quien también advirtió que “cualquier hecho que las afecte deberá investigarse de inmediato, considerando su posible relación con la denuncia presentada contra el exmandatario”.

Igualmente, la abogada aseguró que Pipe Caballero, quien anteriormente asumió la representación de Jiménez, renunció a causa de las amenazas recibidas.

Este es el comunicado de la nueva abogada de Deicy Jiménez. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Finalmente, confirmó la existencia del video divulgado por la joven en redes sociales, “el cual será puesto a disposición de las autoridades mañana, 5 de noviembre, para que sea incorporado a la investigación y valorado conforme a la ley”.

Jiménez publicó un video en el que se le ve con el ex presidente Gustavo Petro, que es una prueba de la relación que sostuvo con él.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, dijo Jiménez en su cuenta en Instagram.