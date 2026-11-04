Video: “Está borracha”, escándalo en la Fiscalía por aparente estado de embriaguez de una fiscal en plena audiencia

Una vergonzosa escena quedó en video y en plena audiencia judicial en el departamento de Caldas. Mientras la fiscal Silvana Uribe sustentaba un recurso de apelación, su intervención tuvo que ser interrumpida por la juez, tras advertir que la fiscal no “estaba en condiciones” de completar su exposición.

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La razón, según las partes en esa audiencia, era que la fiscal “estaba borracha”. No hay evidencia del estado de embriaguez de la funcionaria, pero su presentación ante la juez, la indiciada y su abogado, en criterio de la juez fue irrespetuosa.

Un video que se hizo viral en redes sociales, con más de ocho minutos de audiencia, revela cómo la fiscal trató de hacer su exposición, pero sus palabras se enredaban, subía el tono de voz, su cuerpo se balanceaba como si fuera un barco, el pelo se le atravesaba en la cara y hasta le salían palabras como “mariquis” cuando se refería a las pruebas.

“Mantenga firme la decisión de primera instancia que hizo la juez de control de garantías porque lo hice conforme a derecho, porque a mí me trajeron pruebas chéveres, bacanas. Como lo dijo el doctor Torregrosa, es que usted fuera o no fuera mujer; la relación es personal y antipersonales no me importa, lo que me importa es el delito, mariquis”, dijo la fiscal.

Leer lo que dijo la fiscal Silvana no parece tan grave, pero verlo en video le incluye un contexto que, para la propia procesada en la investigación que estaba a cargo de la fiscal, constituye un irrespeto con la juez, la justicia y su propia dignidad.

“Me parece una falta de respeto de la señora fiscal porque ella está borracha y yo como ser humano merezco respeto; así yo esté en cárcel o en un calabozo, merezco respeto y la señora fiscal está borracha”, dijo la procesada en esta audiencia.

En repetidas oportunidades, la fiscal Silvana trató de continuar con su exposición, pero sus ideas se esparcían como la coherencia de sus palabras. En ocasiones ni siquiera se entendía lo que trataba de decir, mientras argumentaba su posición en el proceso, que es la posición de la Fiscalía.

“A mí no me venga a decir que hay elementos nuevos… Aquí no se trata de venir a traer elementos chéveres, bacanos, nuevos, entrevistas; no se trata de traer elementos nuevos que encima a su prohijada”, dijo la fiscal Silvana en la audiencia.

La juez no pudo continuar escuchando a la fiscal; la interrumpió, aunque dicho por expertos en derecho, de manera muy tímida. Le pidió en varias oportunidades conservar el decoro en la audiencia, pero la fiscal Silvana al parecer no escucha los llamados de atención de la juez. Fue necesario silenciar el micrófono de la fiscal y dar por concluida la diligencia.

“Doctora, disculpe, la interrumpo. Yo veo que en este momento usted no está en condiciones de terminar la intervención con todo respeto y sí le asiste razón a la señora Sandra”, dijo la juez, que inmediatamente fue interrumpida por la fiscal Silvana. “A la segunda instancia totalmente ajustada a derecho porque es que yo debo hablar de lo que debo hablar”, decía la fiscal antes de que silenciaran su micrófono.

La Fiscalía advirtió que luego de conocer los hechos se compulsaron copias ante la Comisión de Disciplina Judicial para que se adelanten las investigaciones correspondientes frente a la actuación de la fiscal Silvana durante la audiencia que, según el ente acusador, se desarrolló en el mes de julio.

“La Dirección Seccional de Caldas compulsó en su momento copias para que la Comisión de Disciplina Judicial adelante la indagación al respecto y, en el ámbito de sus competencias, haga las valoraciones y tome las acciones disciplinarias que correspondan”, señaló la Fiscalía.

Falso positivo judicial

La fiscal Silvana Uribe López, fue vinculada a otro escándalo en la Fiscalía. La funcionaria fue denunciada con anterioridad por un capitán en retiro de la Policía que aseguró que fue víctima de un falso positivo judicial orquestado, al parecer, desde el despacho de esta funcionaria.

El capitán en retiro Guillermo Salgado denunció en SEMANA cómo la fiscal, en coordinación con un abogado, construyeron un expediente que terminó vinculándolo a organizaciones criminales en el departamento de Caldas, las mismas que, según el exoficial, combatió durante sus años de servicio en la Policía.

Por cuenta de este proceso, la fiscal fue denunciada en diferentes instancias y, hasta el momento, según el capitán Salgado, las investigaciones no han avanzado. En SEMANA también habló el abogado que fue vinculado a ese supuesto falso positivo judicial y aseguró que todos los elementos de prueba, para advertir la responsabilidad del exoficial, están en poder de las autoridades.