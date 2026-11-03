Se complica la situación jurídica de Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo. La Fiscalía tomó una decisión

En los últimos días se conocieron algunas decisiones de la Fiscalía que se incluyeron en varias investigaciones por presuntos hechos de corrupción que se adelantan contra Yahir Acuña, excongresista y actual alcalde del municipio de Sincelejo, en el departamento de Sucre.

Estos son los hilos que unen a Yahir Acuña con la corrupción y el paramilitarismo: Salvatore Mancuso lo señaló

Incluso, un grupo de investigadores de anticorrupción de la Dijín adelantó diligencias de inspección en la Alcaldía de ese municipio, con el propósito de establecer y recuperar los elementos de prueba para avanzar en los procesos contra el mandatario.

La Fiscalía confirmó que, además de las investigaciones por hechos de corrupción relacionados con la contratación en el municipio, se adelantan algunas indagaciones por supuestos ofrecimientos y beneficios a testigos en contra en hechos relacionados con paramilitarismo.

Salvatore Mancuso acusó a Yahir Acuña de haber sostenido acuerdos con los paramilitares. Lo señaló por conformar un bloque antirrestitución de tierras. Foto: FOTO: SUMINISTRADA A SEMANA-API/ Lina Gasca-Colprensa

Un fiscal de la Dirección contra la Corrupción adelanta también ese proceso contra el mandatario, en el propósito de establecer si efectivamente se hicieron tales ofrecimientos o se entregaron dádivas a testigos en procesos por paramilitarismo, una investigación que lleva varios meses en la Fiscalía.

Como parte de las indagaciones, la Fiscalía advirtió que resulta necesario escuchar en diligencia de interrogatorio al alcalde Acuña. Una decisión del ente acusador que aún no tiene fecha, pero que tiene unas implicaciones jurídicas bastante complejas, particularmente por la obligación de asistir con abogado.

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, enfrenta varias investigaciones judiciales. Foto: Colprensa

Acuña tendrá que buscar un defensor que se entere de la lista de investigaciones y los hechos que se incluyen. Además, es necesario que ese abogado lo acompañe en el interrogatorio y se puedan establecer los detalles que llevaron a la Fiscalía a citarlo a este, como el inicio de su prematura vinculación.