Una botella de vidrio abandonada, una colilla de cigarrillo o una bolsa de basura en medio de la vegetación pueden convertirse en un factor de riesgo para los bosques de Cundinamarca.

La Corporación Autónoma Regional (CAR) encendió las alertas por la disposición inadecuada de residuos y las quemas al aire libre, prácticas que preocupan aún más ante las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

“Durante el Fenómeno de El Niño, pequeños actos de descuido pueden generar grandes afectaciones sobre los ecosistemas y las comunidades. Separar correctamente los residuos, evitar quemas y cuidar nuestras fuentes hídricas son acciones sencillas, pero fundamentales para prevenir incendios forestales y garantizar la disponibilidad de aguas”, aseguró la subdirectora de Cultura y Gobernanza Ambiental de la CAR, Nidia Riaño.

La advertencia se produce en un departamento que ya enfrenta emergencias por incendios forestales.

Según el balance del cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, durante 2026 se han registrado 160 incendios en 52 municipios.

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Basuras y quemas: el riesgo que preocupa a la CAR

La acumulación y el abandono de residuos en espacios naturales no son solamente un problema de contaminación.

Algunas de estas prácticas pueden contribuir a desencadenar incendios, especialmente cuando coinciden con vegetación seca y condiciones de altas temperaturas.

Entre los elementos que generan preocupación están las colillas de cigarrillo, las botellas y fragmentos de vidrio abandonados en zonas verdes, así como las quemas de basura, hojas y material vegetal.

La CAR hizo un llamado a la ciudadanía para evitar estas conductas y adoptar medidas responsables en el manejo de los residuos.

La entidad recordó que una acción aparentemente cotidiana puede terminar afectando áreas boscosas, ecosistemas y fuentes hídricas.

Otro dato que dimensiona el problema corresponde a las causas de estas emergencias.

Según cifras del Ministerio de Ambiente y el Ideam citadas por El Espectador, el 95 % de los incendios forestales en Colombia tiene origen en actividades humanas.

La cifra evidencia la importancia de prevenir comportamientos que puedan iniciar una conflagración, sobre todo durante temporadas en las que la vegetación puede estar más expuesta a las altas temperaturas y la falta de lluvias.

Alerta por las altas temperaturas y el Fenómeno de El Niño. Foto: Getty Images

El fenómeno de El Niño puede aumentar el peligro

La preocupación de las autoridades ambientales también está relacionada con el fenómeno de El Niño.

Este evento climático suele generar temperaturas más altas y una disminución de las precipitaciones en buena parte del territorio colombiano.

La mala disposición de residuos puede convertirse en una amenaza para nuestros ecosistemas. Durante el Fenómeno de El Niño, arrojar vidrios, colillas de cigarrillo o realizar quemas puede desencadenar incendios forestales y agravar la escasez de agua. Desde la autoridad ambiental hacemos un llamado a la prevención: disponer adecuadamente los residuos, evitar las quemas y proteger nuestras fuentes hídricas es responsabilidad de todos. — Alfred Ballesteros Alarcón (@Alfred_Balle) November 2, 2026

Estas condiciones pueden favorecer el secamiento de la vegetación y aumentar la posibilidad de que el fuego se propague cuando se presenta una fuente de ignición.

El Ideam informó en julio de 2026 que las condiciones asociadas a El Niño continuaban fortaleciéndose.

Para el periodo de octubre, noviembre y diciembre de este año, el organismo estimó una probabilidad del 81 % de que el fenómeno alcanzara una intensidad muy fuerte.

En este escenario, la disposición inadecuada de residuos y las quemas al aire libre representan factores de riesgo que las autoridades buscan prevenir.

Las colillas de cigarrillo mal apagadas son una de las principales generadoras de incendios. Foto: PIXABAY

¿Qué recomienda la CAR para evitar incendios?

La corporación pidió a los ciudadanos evitar las quemas de basura, hojas y material vegetal, no arrojar colillas de cigarrillo ni abandonar botellas de vidrio en espacios naturales.

También recomendó disponer correctamente los residuos, fortalecer las prácticas de separación y reciclaje y proteger las fuentes hídricas.

Las autoridades recuerdan que la prevención de incendios forestales no depende únicamente de la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia.

Evitar que las basuras terminen en zonas boscosas y abstenerse de realizar quemas son acciones fundamentales para reducir el riesgo de nuevas emergencias en Cundinamarca.