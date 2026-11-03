Alias Gatico y el Negrito del Rubí, dentro de Los del Freseo: presidente De La Espriella reveló el organigrama de la banda

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, reveló por medio de su cuenta en la red social X, el organigrama de la temida banda conocida como Los del Freseo, que delinque en el departamento del Atlántico.

Según la información conocida, la estructura criminal estaría conformada por 45 integrantes, distribuidos entre cabecillas principales, coordinadores de sicarios, responsables de las finanzas ilegales y encargados de llevar a cabo las extorsiones y otras actividades delictivas.

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En la parte principal de la estructura aparece William Enrique Vizcaíno Herrero, alias El Menor, señalado como el máximo cabecilla de esta organización criminal.

En el segundo nivel figura Joel José Llanes Vásquez, conocido con el alias de Joel Piraña, quien aparece identificado como segundo cabecilla y capturado por las autoridades tras varios meses de investigación y un operativo en Cali, Valle del Cauca.

Las autoridades judiciales han precisado que alias Joel Piraña era clave dentro de la banda porque era quien coordinaba operaciones criminales y las comunicaciones entre los diferentes integrantes.

El organigrama también expone una presunta red de financiación ilegal, en la que aparecen personas identificadas con los alias de El Mocho, Negrito del Rubí y El Calvo, vinculadas en el documento con actividades relacionadas con tierras y préstamos bajo la modalidad de gota a gota.

En otro de los recuadros figura alias El Gatico, quien aparece capturado y relacionado con el componente de alianzas criminales, y se espera que las autoridades puedan entregar más detalles sobre su rol dentro de esta banda.

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La información también identifica una línea de cabecillas intermedios, quienes tendrían responsabilidades específicas dentro de la organización. Entre ellos aparecen alias Chema, señalado como cabecilla financiero; alias Otón, relacionado con la coordinación de extorsiones; alias Orión, identificado como cabecilla militar, y alias Keko o Menor 08, señalado como cabecilla de zona.

“Con estas capturas golpeamos la línea de mando de esa organización y debilitamos su capacidad para ordenar asesinatos, extorsionar a los ciudadanos y expandir sus actividades criminales en el Caribe colombiano. Mi reconocimiento a nuestra Policía Nacional por este importante resultado de la estrategia presidencial BOSUR”, dijo el presidente de Colombia.