Tras denuncias de SEMANA, Dijín de la Policía allana “casa de seguridad” de alias Negrito del Rubí, el capo detrás del robo de tierras en Atlántico

Tras varios informes periodísticos de SEMANA, el viernes 13 de febrero, integrantes de la Dijín de la Policía Nacional, junto con la Fiscalía General de la Nación, llegó hasta un conjunto residencial situado en la carrera 55 con calle 96, en el norte de Barranquilla, donde está la que sería la casa de seguridad de alias Negrito del Rubí, el poderoso capo detrás del robo de tierras en el Atlántico.

El poderoso Negrito Rubí estaría detrás de los robos de tierras en el Atlántico; esto es lo que se sabe

Asimismo, este sujeto estaría también financiando rutas de cobradiarios con el dinero de los terrenos de los que, al parecer, se estaría apropiando irregularmente. Fuentes judiciales le dijeron a SEMANA que la información del operativo fue filtrada a los integrantes de esta organización criminal, lo que les permitió actuar para que el allanamiento no cumpliera con el objetivo.

“La información que se tenía es que en este lugar y otros sitios en Barranquilla son las casas de seguridad de alias Negrito del Rubí y todo su combo. En esos lugares además almacenaban armas, drogas y dinero en efectivo que sería producto de sus actividades ilegales. Este operativo estaba previsto para el jueves 12 de febrero, pero por temas logísticos se postergó para el viernes 13 y fue cuando se nos filtró toda la información”, detalló.

Personas encontradas en la casa de seguridad del Negrito del Rubí en el norte de Barranquilla. Foto: SEMANA

La historia secreta detrás de los asesinatos de cobradiarios en Atlántico: un poderoso capo estaría financiando estas rutas de cobro

De igual manera, indicó otra fuente consultada por esta revista que, aunque no encontraron droga en este sitio, sí había un fuerte olor a sustancias psicoactivas, lo que le hace presumir a los investigadores del caso que lograron sacar esta droga.

Esta revista conoció de manera preliminar que los integrantes de la Dijin y la Fiscalía encontraron una suma de dinero de 36 millones de pesos en efectivo que fueron reportados a las autoridades competentes; sin embargo, la suma habría sido mayor.

Alias Negrito Rubí y las reglas de terror en el suroccidente de Barranquilla por el robo de tierras y otras actividades ilegales

En la vivienda que allanaron las autoridades en el norte de Barranquilla, encontraron a alias Druppi Kevin, oriundo de San Andrés, quien estaría a cargo del inmueble y allí reside con otras personas, incluyendo menores de edad.

“En esa casa de seguridad lo que se conoció era que hacían reuniones clave con temas de robo de tierras y hasta narcotráfico; es por eso que llegó la Dijin mediante una orden judicial, pero solo encontraron el dinero y otros elementos materiales de prueba en medio del caso”, agregó la fuente.

Esta revista tiene en su poder más elementos reveladores en contra de alias Negrito del Rubí y otros sujetos que delinquen en esta organización, pero no pueden ser publicados porque entorpecen las investigaciones que llevan desde la Dijin de la Policía Nacional en Bogotá.