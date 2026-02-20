Atlántico

Tras denuncias de SEMANA, Dijín de la Policía allana “casa de seguridad” de alias Negrito del Rubí, el capo detrás del robo de tierras en Atlántico

SEMANA conoció detalles de esta operación que fue dirigida desde Bogotá, pero que logró filtrarse información y escaparon los objetivos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 9:26 a. m.
Allanamiento de la Dijín y la Fiscalía a casa de seguridad del Negrito del Rubí.
Allanamiento de la Dijín y la Fiscalía a casa de seguridad del Negrito del Rubí. Foto: Suministrada a SEMANA.

Tras varios informes periodísticos de SEMANA, el viernes 13 de febrero, integrantes de la Dijín de la Policía Nacional, junto con la Fiscalía General de la Nación, llegó hasta un conjunto residencial situado en la carrera 55 con calle 96, en el norte de Barranquilla, donde está la que sería la casa de seguridad de alias Negrito del Rubí, el poderoso capo detrás del robo de tierras en el Atlántico.

El poderoso Negrito Rubí estaría detrás de los robos de tierras en el Atlántico; esto es lo que se sabe

Asimismo, este sujeto estaría también financiando rutas de cobradiarios con el dinero de los terrenos de los que, al parecer, se estaría apropiando irregularmente. Fuentes judiciales le dijeron a SEMANA que la información del operativo fue filtrada a los integrantes de esta organización criminal, lo que les permitió actuar para que el allanamiento no cumpliera con el objetivo.

“La información que se tenía es que en este lugar y otros sitios en Barranquilla son las casas de seguridad de alias Negrito del Rubí y todo su combo. En esos lugares además almacenaban armas, drogas y dinero en efectivo que sería producto de sus actividades ilegales. Este operativo estaba previsto para el jueves 12 de febrero, pero por temas logísticos se postergó para el viernes 13 y fue cuando se nos filtró toda la información”, detalló.

Personas encontradas en la casa de seguridad del Negrito del Rubí en el norte de Barranquilla.
Personas encontradas en la casa de seguridad del Negrito del Rubí en el norte de Barranquilla. Foto: SEMANA
La historia secreta detrás de los asesinatos de cobradiarios en Atlántico: un poderoso capo estaría financiando estas rutas de cobro

De igual manera, indicó otra fuente consultada por esta revista que, aunque no encontraron droga en este sitio, sí había un fuerte olor a sustancias psicoactivas, lo que le hace presumir a los investigadores del caso que lograron sacar esta droga.

Vehículos

¿Qué pasó con el pico y placa en la vía 40 de Barranquilla? Autoridades tomaron decisión después del Carnaval

Barranquilla

Un niño de 2 años y su mamá fueron asesinados en ataque armado en una casa de Ponedera, Atlántico: ofrecen recompensa por los delincuentes

Barranquilla

Una temida banda está detrás del ataque a bala en el que tres europeos terminaron heridos en Barranquilla: esta es la historia

Nación

Parque Tayrona: indígenas Kogui están cobrando entradas para turistas, aunque hay orden de cierre; estos son los costos

Gente

Shakira está en Barranquilla grabando un video musical con Beéle: hubo cierre de varios sitios icónicos por la filmación

Barranquilla

Restablecen paso en la Vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena tras culminación de obras en tramo colapsado

Barranquilla

Lo que dijo el alcalde Álex Char tras el Carnaval de Barranquilla: llegaron 820 mil visitantes nacionales e internacionales

Arcadia

La “Alegría” de Judy Hazbún: la colección que dejó huella en el Carnaval de Barranquilla

Turismo

Así es el nuevo bus turístico que recorrerá los sitios emblemáticos de Barranquilla

Barranquilla

Tiroteo en pleno carnaval de Barranquilla deja turistas extranjeros heridos: ataque en discoteca desata pánico y alarma por seguridad

Esta revista conoció de manera preliminar que los integrantes de la Dijin y la Fiscalía encontraron una suma de dinero de 36 millones de pesos en efectivo que fueron reportados a las autoridades competentes; sin embargo, la suma habría sido mayor.

Alias Negrito Rubí y las reglas de terror en el suroccidente de Barranquilla por el robo de tierras y otras actividades ilegales

En la vivienda que allanaron las autoridades en el norte de Barranquilla, encontraron a alias Druppi Kevin, oriundo de San Andrés, quien estaría a cargo del inmueble y allí reside con otras personas, incluyendo menores de edad.

“En esa casa de seguridad lo que se conoció era que hacían reuniones clave con temas de robo de tierras y hasta narcotráfico; es por eso que llegó la Dijin mediante una orden judicial, pero solo encontraron el dinero y otros elementos materiales de prueba en medio del caso”, agregó la fuente.

Esta revista tiene en su poder más elementos reveladores en contra de alias Negrito del Rubí y otros sujetos que delinquen en esta organización, pero no pueden ser publicados porque entorpecen las investigaciones que llevan desde la Dijin de la Policía Nacional en Bogotá.

Más de Barranquilla

Trancones tras batallas campales bajo la lluvia en Barranquilla.

¿Qué pasó con el pico y placa en la vía 40 de Barranquilla? Autoridades tomaron decisión después del Carnaval

Constanza Isabel Rivera Salas, de 39 años, asesinada junto a su hijo de 2 años en Ponedera, Atlántico.

Un niño de 2 años y su mamá fueron asesinados en ataque armado en una casa de Ponedera, Atlántico: ofrecen recompensa por los delincuentes

Sitio del ataque a bala.

Una temida banda está detrás del ataque a bala en el que tres europeos terminaron heridos en Barranquilla: esta es la historia

Indígenas Kogui estarían cobrando entradas y turistas ingresan aunque hay orden de cierre.

Parque Tayrona: indígenas Kogui están cobrando entradas para turistas, aunque hay orden de cierre; estos son los costos

Shakira y Beéle están en Barranquilla.

Shakira está en Barranquilla grabando un video musical con Beéle: hubo cierre de varios sitios icónicos por la filmación

Vehículos circulan tras la apertura total del corredor vial en el puente Juan de Acosta, donde la concesión Ruta Costera finalizó la recuperación del tramo colapsado que había interrumpido el paso

Restablecen paso en la Vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena tras culminación de obras en tramo colapsado

Carnaval de Barranquilla, gran parada de tradición.

Lo que dijo el alcalde Álex Char tras el Carnaval de Barranquilla: llegaron 820 mil visitantes nacionales e internacionales

El Parque Tayrona, ubicado en el departamento del Magdalena

Cierre indefinido del parque Tayrona: Capitanía de Puerto no autorizará zarpes desde Santa Marta; hay presencia de ilegales

En algunos estados de Estados Unidos no es obligatorio portar la placa en la parte trasera del vehículo.

Polémica por desfile de carros de alta gama en el Carnaval de Barranquilla: “Esto desvaloriza”

Noticias Destacadas