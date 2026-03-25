Mujer termina herida tras ataque de perros en el norte de Barranquilla

Una mujer terminó gravemente herida tras un ataque de perros que se registró en las afueras de una vivienda situada en el norte de Barranquilla, donde estos permanecen sin control alguno de sus propietarias.

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La vivienda está situada sobre la carrera 46 con calle 93, donde residen dos mujeres que son conocidas en la zona como ‘las señoras de los gatos’ debido a que tienen una cantidad de animales que se han convertido en riesgo para las personas que transitan por la zona, pero también para la salud pública debido a los fuertes olores que emanan de ese sitio.

El caso más reciente fue el de una mujer de 30 años de edad que terminó lesionada en varias partes de su cuerpo tras ser atacada por estos animales que se encuentran en el andén de esta zona del norte de la capital de Atlántico.

En la siguiente publicación quedó evidenciado cómo terminó esta persona que transitaba por el sector.

Se conoció extraoficialmente que las autoridades locales en Barranquilla se encuentran adelantando la respectiva evaluación del caso con el fin de poder determinar si intervienen en el lugar.

SEMANA conversó con personas que laboran en la zona y precisaron que es un riesgo todas las prácticas que estas mujeres realizan en el sitio. “Sinceramente, uno no puede pasar por la zona porque uno no sabe si los animales lo pueden atacar a uno o si las mismas señoras van a lanzar cosas, así como pasó hace algunos años”.

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Norte de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

Al mismo tiempo, indicó que “es necesario que las autoridades tomen una decisión de fondo en este caso que se ha convertido en un problema para todas las personas que laboramos o transitamos este punto de Barranquilla”.

Se espera que las autoridades en las próximas horas se puedan pronunciar y entregar algunas declaraciones frente a esta compleja situación.