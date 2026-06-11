Los hechos de violencia no cesan en el departamento del Atlántico pese a los esfuerzos que han venido adelantando las autoridades en las diferentes poblaciones. Este jueves, 11 de junio, un nuevo homicidio sacudió al municipio de Soledad, donde el conductor de un motocarro fue asesinado a disparos cuando estaba con unos clientes.

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Las imágenes de video de una cámara de seguridad de la zona, muestran que el hombre asesinado se encontraba junto a dos personas, al parecer negociando una carrera, cuando de repente aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta.

En ese momento, el parrillero de la motocicleta descendió de la misma y le disparó en varias oportunidades. La filmación mostró cómo estas dos personas salieron despavoridas por el ataque.

El cuerpo sin vida del hombre quedó dentro del vehículo, mientras que los criminales huyeron con rumbo desconocido. Los moradores de este municipio del área metropolitana quedaron consternados tras lo sucedido y avisaron a la Policía Nacional.

Los uniformados llamaron al equipo de criminalística, quienes realizaron el levantamiento del cadáver para poder trasladarlo hasta las instalaciones de Medicina Legal en el sur de Barranquilla.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

Este nuevo homicidio se da en medio de una oleada de violencia que hoy sacude al departamento del Atlántico, donde hay una pugna entre organizaciones criminales que se pelean las finanzas ilegales.

SEMANA conoció que no descarta que se trate del no pago de una extorsión; sin embargo, las autoridades son las responsables de determinar qué fue lo que sucedió con este nuevo hecho de violencia.

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El llamado que han hecho las autoridades es para que la comunidad pueda entregar información que permita la captura de los responsables de este nuevo hecho de homicidio que hoy sacude al Atlántico. La línea de emergencia 123 de la Policía Nacional se encuentra habilitada las 24 horas del día para recibir información.