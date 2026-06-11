Una serie de homicidios ocurridos en Barranquilla y su área metropolitana ha vuelto a poner la atención sobre el entorno familiar de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, máximo jefe de la estructura criminal Los Costeños, quien permanece privado de la libertad mientras avanza un proceso de paz con el Gobierno Nacional.

Asesinan a alias la Mona, excompañera sentimental de alias Castor, en Puerto Colombia

Las autoridades investigan varios asesinatos registrados en los últimos años contra personas cercanas al cabecilla criminal. Entre las víctimas figuran familiares y allegados que han sido atacados en diferentes hechos sicariales, situación que ha despertado preocupación por una posible retaliación relacionada con las disputas internas y externas que rodean a esa organización delincuencial.

Uno de los casos que más impacto generó fue el asesinato de Mayra Alejandra Vera Duarte, conocida como alias ‘La Mona’, quien había sostenido una relación sentimental con alias ‘Castor’. La mujer fue atacada a tiros en un conjunto residencial de Puerto Colombia, en un hecho que actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

A este crimen se suman otros homicidios ocurridos contra personas del círculo familiar del jefe de Los Costeños. Las investigaciones buscan establecer si existe un patrón común detrás de los ataques y si estos guardan relación con las confrontaciones que mantienen estructuras criminales que operan en el Atlántico.

Aunque alias ‘Castor’ permanece recluido, las autoridades han advertido que las disputas por el control de rentas ilegales continúan generando hechos de violencia en Barranquilla y municipios cercanos. Los organismos de seguridad analizan si los asesinatos hacen parte de ajustes de cuentas, retaliaciones entre grupos delincuenciales o acciones dirigidas específicamente contra familiares y personas cercanas al cabecilla.

El proceso de paz en el que participa la estructura de Los Costeños tampoco ha logrado frenar completamente los episodios violentos. Mientras avanzan las conversaciones con el Gobierno, las autoridades mantienen abiertas varias investigaciones para esclarecer los homicidios y determinar quiénes están detrás de los ataques contra el entorno familiar de alias ‘Castor’.

Los casos continúan siendo analizados por la Fiscalía y los organismos de inteligencia, que buscan establecer las motivaciones de los crímenes y su eventual relación con la dinámica criminal que persiste en el área metropolitana de Barranquilla.

Los casos

Mayra Alejandra Vera Duarte, alias ‘La Mona’. Fue compañera sentimental de alias ‘Castor’ y era considerada una de las personas de mayor confianza dentro de su círculo cercano. Fue asesinada el 9 de junio de 2026 en un conjunto residencial de Puerto Colombia.

Julio Enrique Ruiz Polanía, de 39 años. Era hermano de Dianelis Patricia Ruiz Polanía, actual pareja sentimental de alias ‘Castor’, por lo que era su cuñado. Resultó gravemente herido en un atentado sicarial ocurrido el 19 de marzo de 2026 en un billar del norte de Barranquilla y falleció el 31 de mayo tras permanecer más de dos meses hospitalizado.

En ese mismo atentado también resultaron heridos Luis Bernal Castro Barrios y José Armando Pertuz Montenegro. Aunque los reportes consultados no los identifican como familiares de alias ‘Castor’, sí estaban junto a Julio Enrique Ruiz Polanía cuando ocurrió el ataque.