Abelardo De La Espriella obtiene un apoyo vital para una de sus principales iniciativas

Los representantes del sector productivo del departamento del Atlántico expresaron su respaldo formal a la propuesta estructurada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Alcalde Char celebró la propuesta de Abelardo De La Espriella de convertir a Barranquilla en capital alterna de Colombia

El objetivo central de esta iniciativa legislativa es otorgar a la ciudad de Barranquilla el estatus de capital alterna de Colombia. Las distintas asociaciones coinciden en que la formulación de este proyecto marca el inicio de un proceso de descentralización administrativa y política en el territorio nacional.

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A través de un documento de dominio público, los gremios del Atlántico manifestaron su posición sobre la propuesta del Ejecutivo. Las asociaciones indicaron que “esta iniciativa constituye una señal de que se gobernará desde las regiones para fortalecer la institucionalidad, la gobernanza y la unidad nacional bajo la dirección de la Presidencia”.

De igual forma, explicaron que la medida permite ejecutar el modelo de desarrollo establecido en los artículos de la Constitución de 1991.

Políticas públicas enfocadas en la competitividad regional

El sector empresarial argumenta que la declaración de una capital alterna facilitará el aprovechamiento de las capacidades productivas en las zonas periféricas del país.

Barranquilla, la ventana al mundo. Foto: Guillermo Torres / Semana

Los dirigentes gremiales subrayan que estas modificaciones estructurales están orientadas a cerrar las brechas económicas y sociales vigentes en Colombia. Para alcanzar estas metas, proponen el diseño de políticas públicas que respondan a la realidad y a las necesidades específicas de cada zona.

Sobre los requerimientos inmediatos de la nación, las asociaciones económicas del departamento fueron puntuales en sus solicitudes conjuntas. Los gremios expresaron: “El país necesita un Gobierno que se articule con las autoridades locales y el sector privado para acelerar proyectos de infraestructura, logística, competitividad e internacionalización”.

Sumado a esto, respaldaron la designación de un gabinete ministerial conformado por funcionarios de diferentes regiones con trayectoria técnica.

Llamado al trámite en el Congreso de la República

Para materializar la propuesta gubernamental, se requiere la radicación y aprobación de una reforma en el parlamento colombiano. Las agremiaciones solicitaron a los miembros del Congreso de la República estudiar y respaldar este acto legislativo con un enfoque de integración nacional.

Al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, apoyó la inisiativa propuesta pro el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Foto: SEMANA

El sector productivo asegura que la aprobación de este documento normativo abrirá una etapa de mayor autonomía fiscal y administrativa para los departamentos.

La conformación de este bloque intergremial busca unificar las peticiones del sector privado de cara a la instalación del nuevo periodo presidencial y legislativo.

Los voceros empresariales coinciden en que la presencia de sedes gubernamentales en la región caribe facilitará la interlocución directa con los ministerios. Esta cercanía institucional permitiría agilizar los trámites de proyectos estratégicos y mejorar los indicadores de ejecución presupuestal en la costa norte del país.

Abelardo De La Espriella, presidente electo, se poserionará el siguiente viernes 7 de agosto. Foto: Catalina Olaya

En la parte final de su comunicación, las corporaciones y empresas de la región confirmaron su disposición para trabajar con el nuevo Gobierno.

El sector productivo del Atlántico se comprometió a impulsar planes de desarrollo que traigan más inversión y dinamicen la economía territorial. La meta establecida por las asociaciones es alcanzar tasas de crecimiento sostenido y crear mecanismos de movilidad social en la población colombiana.