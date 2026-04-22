El cambio radical en el suroccidente de Barranquilla: así luce la nueva vía que conectará a cientos de familias

En una jornada marcada por el júbilo popular y el ritmo del Caribe, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, entregó oficialmente a la comunidad un nuevo tramo vial que promete transformar la cotidianidad de los habitantes en el suroccidente de la ciudad.

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El evento, que se convirtió en una verdadera celebración con grupos de millo y el sonido de los picós en cada esquina, representó para los vecinos el fin de décadas de dificultades causadas por el mal estado de las calles.

Durante el recorrido por la nueva vía, el mandatario estuvo acompañado por los beneficiarios de la obra, quienes pasaron de caminar por trochas a tener una infraestructura digna que facilita la movilidad y el acceso a servicios esenciales.

Con la entrega de esta nueva vía, se mejoraría la calidad de vida de las personas que frecuentan la zona y aquellos que residen allí. Foto: Alcaldía de Barranquilla API

Progreso frente a las críticas

En el marco de la entrega, el alcalde Char aprovechó para responder a quienes cuestionan su enfoque en la infraestructura urbana.

Con un mensaje directo, el mandatario defendió la importancia del pavimento como una herramienta de transformación social y económica para los sectores más vulnerables de la capital del Atlántico.

“Aquí tienen esta vía hermosa, vía que trae progreso. Me dicen que soy el alcalde del cemento, como si esto no trajera progreso. Con esta obra, todas las casas se valorizan, el transporte público pasa, la policía pasa, la ambulancia recoge al enfermo. Yo no quiero que el pueblo que me eligió por tercera vez pise barro y trague polvo”, señaló con firmeza Alejandro Char.

El alcalde también anunció que la inversión no se detendrá en este punto, asegurando que su administración continuará llevando recursos a los barrios para garantizar la tranquilidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Un sueño de más de cinco décadas

Para los residentes, la pavimentación no es solo un cambio estético, sino el cumplimiento de un anhelo generacional.

Una de las voces más destacadas durante la jornada fue la de Gettsy Rodríguez, quien ha vivido en el sector por más de 55 años y fue testigo de cómo el proyecto pasó de ser una idea a una realidad tangible.

Rodríguez enfatizó que la comunidad se siente escuchada tras años de gestiones. La importancia de esta calle es estratégica, ya que por allí transitan dos rutas de buses que ahora podrán operar con mayor fluidez.

“La comunidad está alegre, contenta, porque nos escucharon. Este fue un sueño que hace rato veníamos pensando en la cuadra. Gracias a Dios, fuimos escuchados por el alcalde y hoy esto es una realidad, un sueño. Este sueño no es solo de la calle, es del barrio. Nos beneficiamos todos porque por aquí pasan dos rutas de buses”, expresó la habitante.

Esta obra también se suma a las otras que se han venido entregando en la capital del Atlántico. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA / ALCALDÍA BARRANQUILLA

Obra integral para la comunidad

La construcción de esta vía no se limitó únicamente a la aplicación de pavimento. Con el fin de entregar una solución duradera y de calidad, la Alcaldía de Barranquilla realizó una intervención técnica profunda que incluyó:

Reposición de redes: Se instalaron las conexiones de acueducto y alcantarillado que hacían falta, garantizando saneamiento básico para las viviendas.

Se instalaron las conexiones de acueducto y alcantarillado que hacían falta, garantizando saneamiento básico para las viviendas. Urbanismo y seguridad: La obra contempló la creación de andenes y bordillos, lo que dignifica el tránsito peatonal y mejora la seguridad de los niños y adultos mayores.

La obra contempló la creación de andenes y bordillos, lo que dignifica el tránsito peatonal y mejora la seguridad de los niños y adultos mayores. Impacto social: La nueva infraestructura facilita las rutinas diarias de los vecinos, permitiéndoles llegar más rápido a sus trabajos y escuelas, además de asegurar que vehículos de emergencia puedan ingresar al sector sin contratiempos.

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Con esta nueva entrega, la administración distrital refuerza su compromiso de eliminar los problemas de movilidad que presentan distintos sectores, apostando por la valorización de los predios y la conectividad total de sus barrios.