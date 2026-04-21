‘Licenciatón’ en Soledad, Atlántico: buscan que conductores tengan sus documentos en regla

En el municipio de Soledad, área metropolitana de Barranquilla, adelantan la llamada ‘Licenciatón’, una estrategia liderada por el Instituto de Tránsito con la que buscan que conductores expidan sus documentos y se movilicen legalmente por las vías de esta población.

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Son cerca de 300 las personas que se han beneficiado de esta campaña, que es encabezada por el director de la entidad, Santander Donado.

Lo que logró la dirección del Tránsito fue que el sector privado otorgara hasta el 40 % de descuento en los cursos de conducción sin importar la categoría a elegir.

Además, los centros de enseñanza automovilística brindarán créditos con un 0 % de interés y pagos semanales para comodidad de los ciudadanos; esto como parte de la apuesta por acercar soluciones reales a la comunidad.

“Sabemos que muchas personas, por diferentes circunstancias, no tienen la licencia de conducción e incluso se arriesgan a conducir sin su documentación al día; por eso, nos acercamos a la empresa privada buscando beneficios para nuestros actores viales, porque nuestro propósito no es sancionar, sino crear conciencia y cultura vial que permita la construcción de una movilidad sostenible en Soledad”, explicó Donado Ibáñez.

Motocarristas en Soledad, Atlántico. Foto: Tránsito de Soledad.

Estos descuentos son otorgados en medio de las ferias descentralizadas de movilidad que viene realizando el instituto cada semana en diferentes sectores de la población, en donde los asistentes también pueden acceder a descuentos en Soat, revisión técnico-mecánica, procesos de prescripción de comparendos, asesoría en trámites, entre otros aspectos.

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“Seguiremos nuestro recorrido por diferentes sectores. Este viernes, nos trasladaremos hasta el barrio Los Robles, buscando que la gente sienta que tiene una institucionalidad cercana, que escucha y construye soluciones reales junto a la comunidad”, añadió el director de Tránsito.

Asimismo, durante estas jornadas se desarrollan actividades recreativas y pedagógicas en seguridad vial dirigidas a niños, promoviendo desde temprana edad una cultura de responsabilidad en las vías y evitando accidentes de tránsito que terminan en tragedias.