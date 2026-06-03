Dos niños terminan en UCI tras ingerir raticida en el Atlántico: Secretaría hace llamado a los padres

Las autoridades sanitarias de Soledad, municipio del Atlántico, encendieron las alarmas al reportar que dos menores de edad resultaron intoxicados tras ingerir accidentalmente raticida que se encontraba dentro de su vivienda.

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El caso involucra a dos niños de 3 y 7 años que fueron trasladados de urgencia a una clínica del municipio luego de presentar síntomas de intoxicación por sustancias químicas.

Edinson Barrera, el secretario de Salud de Soledad, fue quien explicó los detalles del incidente que ocurrió cuando los menores tuvieron acceso al producto utilizado por sus padres para controlar la presencia de roedores en el hogar.

Las declaraciones del secretario

“Los padres, buscando eliminar roedores de su vivienda, dejaron los productos químicos al alcance de los niños. Ellos los manipularon, les dio curiosidad y terminaron ingiriéndolos”, señaló el funcionario.

De acuerdo con Barrera, la atención oportuna de los familiares y del personal médico fue determinante para evitar consecuencias más graves. Los menores ingresaron inicialmente al servicio de urgencias de una clínica del municipio, donde recibieron tratamiento de emergencia; sin embargo, tuvieron que ser remitidos.

Edinson Barrera, secretario de Salud de Soledad. Foto: X: @ExtraNoticiasCo

Los menores fueron remitidos a una unidad de cuidados intensivos de otra institución de salud de Soledad para continuar con su recuperación y monitoreo especializado.

“Hoy se encuentran en una unidad de cuidados intensivos con una evolución hacia la mejoría, pero es un llamado más a los padres para que estén pendientes de los niños y no dejen este tipo de sustancias a su alcance”, manifestó el secretario de Salud.

Hasta el momento, las autoridades reportan que ambos pacientes evolucionan favorablemente.

Llamado a los padres

La Secretaría de Salud recordó que los raticidas y otros productos utilizados para el control de plagas contienen sustancias potencialmente peligrosas para los seres humanos, especialmente para los niños, quienes pueden manipularlos o ingerirlos por curiosidad.

Barrera indicó que este tipo de emergencias representa un riesgo grave para la salud y recordó que en el municipio se han registrado situaciones similares relacionadas con el manejo inadecuado de sustancias tóxicas.

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Tras el incidente, la autoridad sanitaria emitió varias recomendaciones para prevenir nuevos casos de intoxicación en los hogares.

Entre ellas se encuentran:

Mantener productos químicos fuera del alcance de los niños.

Guardar estas sustancias en lugares cerrados y seguros.

Evitar almacenar venenos en recipientes de alimentos o bebidas.

Supervisar permanentemente a los menores cuando se utilicen productos para el control de plagas.

Mantener estos elementos alejados también de las mascotas.

Además, el secretario de Salud recomendó reducir el uso de sustancias químicas cuando existan niños o animales domésticos dentro de la vivienda.

“Recomendamos medios físicos para el control de plagas. El uso de químicos puede generar situaciones de suma gravedad como la ocurrida con estos niños”, afirmó.

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