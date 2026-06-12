El lado invisible de liderar una causa social

Hablar de liderazgo social suele estar rodeado de aplausos, reconocimiento y admiración. Desde afuera, muchas personas ven a los directores de fundaciones y organizaciones sociales como líderes fuertes, inspiradores, casi inquebrantables. Sin embargo, pocas veces se habla de lo que realmente significa estar al frente de una causa social cuando se apagan las luces y termina el evento.

Ser director de una organización social no consiste únicamente en gestionar proyectos, conseguir recursos o representar una causa. También implica cargar emocionalmente con historias difíciles, con urgencias humanas, con necesidades que no esperan y con decisiones que muchas veces nadie más quiere tomar.

Es un camino profundamente solitario.

Detrás de cada sonrisa institucional, de cada evento exitoso y de cada alianza lograda, existen noches de incertidumbre, preocupaciones financieras, puertas cerradas y silencios que pesan más que cualquier rechazo. Porque no siempre hay aplausos. Muchas veces hay humillaciones silenciosas: cuando minimizan tu trabajo, cuando te hacen sentir que pedir apoyo es mendigar, cuando cuestionan tu causa, cuando prometen ayuda que nunca llega o cuando el esfuerzo parece invisible.

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Dirigir una organización social también significa aprender a resistir la falta de empatía. Hay días en los que siento que debo demostrar, una y otra vez, que el dolor ajeno merece atención; que los niños enfermos importan y que la dignidad no debería depender de una donación.

Y eso agota.

Agota emocional, mental y, muchas veces, espiritualmente. Porque quienes lideramos causas sociales también nos cansamos. También lloramos. También sentimos frustración, impotencia y miedo. También pensamos en rendirnos.

Pero seguimos.

Seguimos porque detrás de cada dificultad hay una vida que depende de que no nos detengamos. Porque entendemos que nuestro cansancio no puede ser más grande que la necesidad de quienes esperan una oportunidad. Porque aprendimos que liderar no siempre significa avanzar con fuerza; muchas veces significa continuar aun con el corazón cansado.

Ser director de una organización social no debería convertirse en un acto de sacrificio silencioso. Debería ser una labor acompañada, valorada y respetada. Necesitamos hablar más de la salud emocional de quienes sostienen causas sociales. Necesitamos aliados reales y menos discursos vacíos. Más empatía y menos indiferencia.

Porque sostener una fundación no debería depender únicamente de la resistencia emocional de una persona.

A quienes hoy lideran desde el dolor, desde la escasez y desde la convicción, quiero decirles que no están solos, aunque muchas veces así se sienta.

Y aunque el camino sea difícil, nuestra causa siempre será más grande que nuestro cansancio.

Karen García, directora y fundadora de la Fundación para la salud estudio bienestar y aprendizaje social - Funsebas