Cuando el Día de la Madre se vive desde la ausencia

Hay fechas que el calendario marca como celebración, pero que el corazón reconoce como una batalla silenciosa.

El Día de la Madre es una de ellas.

Para muchas mujeres, este día significa flores, desayunos sorpresa, abrazos, dibujos hechos a mano y mesas llenas de risas. Para otras, significa una silla vacía, una habitación intacta, un nombre que aún duele pronunciar y una ausencia que jamás aprende a convertirse en costumbre.

Porque cuando una madre pierde un hijo, no pierde solo a una persona. Pierde una parte de su alma, una versión de sí misma, una manera de respirar.

La maternidad después de la muerte no desaparece. Se transforma.

Se vuelve memoria.

Se vuelve resistencia. Se convierte en una lucha diaria entre sonreír por fuera y reconstruirse por dentro.

Yo ya no celebro este día como antes.

Lo atravieso.

Lo camino con el peso de quien ha conocido el cáncer no solo como enfermedad, sino como una sentencia emocional. Lo vivo desde la orilla de quienes hemos sostenido la mano de un hijo en medio del miedo, de hospitales, diagnósticos, quimioterapias, silencios médicos y oraciones desesperadas.

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Hay madres que aprendimos a hablar con Dios en salas de urgencias.

Madres que entendimos que el verdadero amor no duerme, no descansa y no se rinde.

Madres que seguimos siendo madres, incluso cuando ya no podemos abrazar.

Y ahí entendí algo profundamente humano: el dolor no se supera; se aprende a honrar.

Desde la dirección de una fundación que acompaña a niños con cáncer y a sus familias, he conocido cientos de historias que se parecen a la mía. Mujeres valientes que sonríen mientras se rompen. Madres que venden lo poco que tienen para salvar a sus hijos. Madres que entierran sueños, pero nunca el amor.

Ellas me han enseñado que ser madre no siempre significa criar. A veces significa soltar, sostener, resistir y seguir viviendo con el corazón incompleto.

Por eso, el Día de la Madre no debería hablar únicamente de celebración. También debería abrir espacio para el duelo, la empatía y el respeto hacia quienes llegan a esta fecha con lágrimas silenciosas.

No le digan a una madre en duelo que “sea fuerte”.

Ella ya lo ha sido más de lo imaginable.

No le pidan que “supere” la pérdida.

Una madre no supera a un hijo; aprende a sobrevivir sin él.

Abrácenla.

Escúchenla. Nombren a su hijo. Permítanle recordar.

Porque el amor no termina con la muerte.

Mi hijo sigue aquí.

En cada decisión.

En cada niño que ayudamos. En cada madre que acompaño. En cada batalla que decidí no abandonar.

Él no se fue.

Se convirtió en propósito.

Y quizás esa sea la forma más dolorosa y, al mismo tiempo, más hermosa de seguir siendo mamá: convertir la ausencia en misión, el duelo en servicio y el amor en legado.

Pero también quiero decirles algo a esas madres que hoy no saben cómo atravesar esta fecha:

No están solas.

Si hoy no puedes celebrar, no celebres.

Si hoy necesitas llorar, llora. Si hoy prefieres el silencio, abrázalo sin culpa.

No existe una manera correcta de vivir el duelo.

Pero sí existen pequeños actos que pueden ayudarte a honrar el amor sin sentir que traicionas el dolor: encender una vela en su nombre, escribirle una carta, visitar ese lugar que tanto amaban, hablar de él o de ella sin miedo, hacer una obra buena en su memoria, ayudar a otro niño, abrazar a otra madre o permitir que tu dolor también se convierta en luz para alguien más.

A veces sanar no significa dejar ir.

Significa aprender a caminar con su amor de otra manera.

Celebra su existencia, no solo su ausencia.

Haz del recuerdo un puente y no una prisión.

Porque, aunque el duelo cambia la vida, también puede darle un propósito más profundo.

Este Día de la Madre no quiero flores.

Quiero conciencia.

Quiero que entendamos que hay madres celebrando… y otras sobreviviendo.

Y ambas merecen ser vistas.

Porque una madre jamás deja de ser madre.

Ni siquiera cuando el cielo se queda con su hijo.

Karen García, directora y fundadora de la Fundación para la salud estudio bienestar y aprendizaje social - Funsebas