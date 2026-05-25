La IA no está reemplazando personas, sino formas de trabajar

Durante años, las personas competían por trayectoria laboral. Hoy empiezan a competir por velocidad de adaptación. La inteligencia artificial ya empezó a dividir el mercado laboral entre quienes aprendieron a trabajar con ella y quienes siguen creyendo que todavía tienen tiempo.

Hace apenas una década, mantenerse vigente profesionalmente dependía de factores relativamente claros: saber construir una buena hoja de vida, demostrar estabilidad laboral, hablar inglés y dominar herramientas como Microsoft Office. Esa era la fórmula de la empleabilidad.

Pero el mercado cambió.

Hoy, según LinkedIn, una de las habilidades más demandadas por las empresas en 2025 es la alfabetización en inteligencia artificial. Y aunque muchos todavía ven esta conversación como una tendencia tecnológica, en realidad estamos frente a una nueva brecha laboral.

La discusión ya no gira únicamente alrededor de quién tiene más experiencia, sino en quién sabe adaptarse más rápido.

En conversaciones con profesionales de distintos sectores, la preocupación suele repetirse: “¿La IA nos va a quitar el trabajo?”. Las redes sociales están llenas de respuestas tranquilizadoras que aseguran que no. Pero esa afirmación suele venir incompleta.

La inteligencia artificial quizás no reemplace directamente a todas las personas. Pero sí está dejando atrás a quienes deciden no aprender a usarla. Y ese es el verdadero riesgo.

La empleabilidad del futuro (y probablemente la del presente) dependerá cada vez menos del título profesional y cada vez más de la capacidad de trabajar con tecnología, aprender rápido y tomar decisiones con criterio.

https://www.semana.com/mujeres/opinion/articulo/profesionales-sin-empleo-escasez-de-oportunidades-o-de-estrategia/202628/

Hace unos días, una clienta me contó que fue elegida en un proceso de selección por una razón puntual: tenía experiencia usando herramientas de inteligencia artificial aplicadas al servicio al cliente. Lo interesante es que la empresa todavía no había implementado procesos con IA. Sin embargo, entendía algo fundamental: necesitan personas preparadas para el entorno laboral que ya empezó a transformarse.

Y ese tipo de decisiones empiezan a repetirse. Cada vez más empresas están priorizando habilidades relacionadas con inteligencia artificial, incluso por encima de ciertos criterios tradicionales de experiencia. Esto no quiere decir que la trayectoria de una persona haya perdido valor, sino que el mercado necesita personas capaces de combinar experiencia con adaptación y criterio. Ahí está el verdadero diferencial.

La alfabetización en inteligencia artificial no significa saber programar ni convertirse en ingeniero. Significa entender cómo funciona esta tecnología y cómo integrarla de manera inteligente al trabajo diario. Es saber hacer mejores preguntas, validar información, optimizar procesos y usar estas herramientas sin perder el criterio humano.

La IA puede acelerar tareas, aumentar productividad y reducir errores. Pero sigue necesitando personas capaces de tomar decisiones.

Aun así, la brecha entre quienes están incorporando estas herramientas y quienes siguen trabajando bajo métodos tradicionales crece rápidamente. Y no parece que vaya a cerrarse sola. Lo más llamativo es que muchas de estas herramientas son gratuitas y están disponibles para casi cualquier persona.

Seguir viendo la inteligencia artificial como una amenaza, en lugar de una ventaja competitiva, es lo que realmente está poniendo en riesgo la empleabilidad de muchas personas.

El reloj avanza rápido. La nueva desigualdad laboral no será entre quienes tengan un título universitario y quienes no. Será entre quienes aprendan a trabajar con inteligencia artificial y quienes decidan ignorarla.

En el nuevo mercado laboral, el mayor riesgo ya no es que la inteligencia artificial le quite el trabajo a alguien. El verdadero riesgo es quedarse quieto mientras el mercado aprende a avanzar sin usted.

Ana María Diazgranados

Mentora de empleabilidad y marca personal