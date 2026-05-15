Innovación tecnológica en Colombia: esta empresa ofrece soluciones a la medida de cada negocio

Acompañar a organizaciones de diversos sectores en sus procesos de transformación, facilitando su adaptación a las exigencias del mercado, se ha convertido en una de las principales banderas de Heimcore, una compañía especializada en innovación tecnológica y servicios TIC que hoy transforma la manera en que las empresas conciben la tecnología y su impacto en los negocios.

Así lo confirma Danny Pineda, CEO de Heimcore: “Empresas como la nuestra deben entender la velocidad del cambio y conectarlo con la realidad de nuestros clientes”, explicó. Para Pineda, el único camino que tienen las compañías para mantenerse vigentes y permanecer durante décadas es, precisamente, “el camino de la innovación”.

En Heimcore, innovar significa encontrar formas más eficientes de operar, empleando la tecnología no solo para mejorar la rentabilidad de sus clientes, sino para generar un impacto más positivo en su entorno y en la sociedad. “Nos hemos tomado muy en serio esa meta: cada año invertimos gran parte de nuestro presupuesto de operación en el área de innovación y desarrollo”, aseguró Pineda.

Estos esfuerzos se han materializado en metodologías pioneras como Design Thinking, Lean Startup, Scrum, entre otras, con las que Heimcore explora los dolores de cada cliente, identificando con precisión “todo eso que está necesitando la operación” y construyendo soluciones adaptadas a las necesidades reales.

“El mercado tradicional funciona a la inversa: crea la solución y después sale a perseguir un cliente. Nosotros primero entendemos la necesidad, creamos los prototipos y hacemos pruebas para asegurar que la solución genere valor real y cubra la necesidad”, indicó Pineda. Cuando esto ocurre, los servicios empiezan a transformarse dentro de las compañías, impulsando sus indicadores de crecimiento, rentabilidad, facturación y agilidad, además de permitir que los colaboradores se dediquen al verdadero core del negocio.

Tecnología con visión

Lo cierto es que apostar por la innovación no debería de complicar ningún proceso. Todo lo contrario: debe facilitar la evolución operativa y tecnológica de los clientes. Jesús Franco, Director de Innovación de Heimcore, lo confirma: “Muchas empresas se dedican a comprar tecnología para solucionar cualquier problema particular, sin una visión clara del futuro, y es allí donde la innovación aporta: con un lenguaje más fresco y consultivo, que entiende a cabalidad todas las partes del negocio”, apuntó Franco.

En ese camino, Heimcore ha diseñado múltiples estrategias para abordar las conversaciones con sus clientes, aportando un valor distinto, con un lenguaje claro, sencillo y aterrizado. Porque aunque suele existir la creencia de que los procesos de innovación son complejos o difíciles, ambos directivos lo desmitifican. “Es la apertura de la mente para empezar a ver los problemas desde una óptica de entendimiento, conectar la solución tecnológica con la necesidad y generar un valor positivo a la operación”.

Un cambio cultural

Lo que sí puede ser complicado, afirmó Franco, es la adopción. Sumar la innovación a las estrategias corporativas supone un cambio cultural y un reto para las empresas. “El reto cultural es aceptar que las cosas están cambiando. Debemos cambiar para sobrevivir al futuro y poder transformarnos al mismo ritmo en que lo hace la economía, la tecnología o los mercados”, detallaron ambos expertos. “La única manera para competir es implementando procesos de innovación, que integren valor, automatización y reducción de costos”, añadieron.

Así pues, ambos directivos aseguran que los cambios que vienen en materia tecnológica y de innovación son exponenciales. “Principalmente por la irrupción de la IA. Las empresas que no lo entiendan no van a sobrevivir a futuro. Actualmente el 70 por ciento del mercado de tecnología tiene que ver con soluciones tradicionales, mientras que el 30 por ciento comienza a integrarse a nuevas herramientas como la IA”, indicaron.

No obstante, diferentes estudios prevén que al final de esta década esa distribución será al revés, impulsando a un mercado que hoy mueve cerca de 2 billones de dólares en América Latina, llevándolo a mover cerca de 12 billones al año.

Para el CEO de Heimcore, Colombia es reconocida a nivel mundial como un país con empresas muy fuertes en temas de innovación: entre todas las economías de la región, la colombiana es la que más invierte en tecnología, debajo de México y Brasil, y a la par de Argentina.

Por eso, Pineda reconoció que es “importante seguir trabajando conjuntamente con el sector público, privado y la academia” para avanzar aún más en procesos que impulsen el ecosistema de innovación y preparen a las organizaciones para un entorno cada vez más competitivo.

Las metodologías Heimcore

Para llevar su cultura de innovación a la práctica, Heimcore utiliza metodologías pioneras y a la vanguardia para estructurar el pensamiento y acelerar la ejecución de sus procesos, manteniendo siempre un enfoque consultivo.

Design Thinking, que permite entender profundamente al cliente, sus retos operativos y su contexto real antes de definir cualquier solución.

Learn Startup, para validar ideas rápidamente, aprender del mercado y ajustar con agilidad.

Scrum, para ejecutar con disciplina, mantener el foco y adaptarse continuamente.

Estas metodologías se potencian con su cultura del trabajo:

Escucha activa.

Criterio para los cuestionamientos.

Simplificar y traducir lo técnico en decisiones de negocio

*Contenido elaborado con el apoyo de Heimcore.