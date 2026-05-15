Claro Colombia impulsa la evolución de las empresas. “Ya no basta con conectar, hay que habilitar innovación”

En medio del auge de la inteligencia artificial, la nube y el 5G, Claro busca convertirse en el socio tecnológico que acompañe la transformación digital de miles de empresas colombianas.

El éxito de las telecomunicaciones se basó durante años en cobertura y velocidad. Sin embargo, la digitalización acelerada obligó a evolucionar, por lo que hoy las empresas no solo buscan conexión, sino ciberseguridad, acceso a la nube e inteligencia artificial. Ante este reto, las telcos se han transformado en proveedoras de servicios tecnológicos integrales, una transición que para Claro Colombia se convirtió en el eje central de su estrategia corporativa.

“Los clientes demandan más, y las empresas de telecomunicaciones que no adapten su oferta tendrán pocas oportunidades de sobrevivir”, afirmó Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

La discusión puede sonar técnica, pero tiene efectos directos sobre miles de empresas colombianas, especialmente pymes y startups que intentan crecer en este entorno digitalizado. Ahora el reto está en acceder a herramientas tecnológicas que les permitan competir, automatizar tareas, protegerse de ataques cibernéticos o escalar sus operaciones.

“Ya no basta con conectar, hay que habilitar innovación”, aseguró Pedro Montagut, director de Marketing Corporativo y Producto de Claro Colombia.

Según explicó, las necesidades empresariales cambiaron. “Hoy se trata de crear, escalar, proteger información, automatizar procesos y competir en un entorno digital global”.

Ese giro obligó a Claro a replantear su papel dentro del mercado corporativo. La compañía ya no quiere ser vista únicamente como un operador de telecomunicaciones, sino como un integrador tecnológico que reúne infraestructura, centros de datos, nube, ciberseguridad, inteligencia artificial y automatización bajo una misma oferta.

“En Claro evolucionamos hacia una compañía tecnológica que pone a disposición del país infraestructura crítica, como redes, ecosistema de data centers, nube, seguridad y cables submarinos, sobre la cual se construye la innovación. Ser una techco no es solo diversificar el portafolio, es cambiar el modelo de negocio. Ahora el valor está en acompañar procesos completos de transformación digital”, resaltó Montagut.

Para el directivo, la conversación con las empresas ahora gira alrededor de problemas concretos: cómo automatizar una operación, proteger información crítica, implementar inteligencia artificial o hacer más eficiente una cadena logística.

En esa transición, servicios como nube híbrida, ciberseguridad, internet de las cosas, automatización e inteligencia artificial empiezan a ocupar un lugar cada vez más importante dentro de la estrategia de Claro Empresas.

Acelerar la digitalización

Hoy, industrias como servicios financieros, comercio, manufactura, salud, educación, agroindustria y sector público están acelerando sus procesos de digitalización, y buena parte de esa transformación está atravesada por el 5G.

“En Colombia ya empiezan a aparecer casos de uso ligados a baja latencia, monitoreo inteligente y analítica en tiempo real”, reveló Montagut.

El ejecutivo mencionó escenarios como mantenimiento predictivo, operaciones remotas o telemedicina como parte de las aplicaciones que comienzan a desarrollarse alrededor de esta tecnología.

Según datos de la compañía, a mayo de 2026 Claro ya alcanzaba cobertura 5G en 63 ciudades y municipios del país, incluyendo territorios como San Andrés, Leticia, Riohacha y Quibdó.

“Antes partíamos de preguntas técnicas; hoy partimos de los retos del negocio. De cómo hacer más eficiente una operación, cómo escalar un modelo digital o cómo proteger la información crítica”, explicó Montagut.

Parte de esa estrategia también pasa por fortalecer alianzas con gigantes tecnológicos globales.

“El futuro pasa por las alianzas. Y nuestro rol es complementario: somos quienes ponemos la infraestructura local, la conectividad, el conocimiento del mercado y la cercanía con los clientes”, concluyó.

La compañía asegura que trabaja bajo un modelo de ecosistema que busca acercar tecnologías globales a empresas colombianas con soporte local y acompañamiento técnico cercano. Esa estrategia apunta especialmente a pymes y startups, donde todavía existen barreras económicas y técnicas para adoptar herramientas avanzadas.

*Contenido elaborado con apoyo de Claro Colombia