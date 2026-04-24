Al hablar de tecnología, estas son las primeras marcas que vienen a la mente de los colombianos

Hewlett Packard (HP) continúa liderando el top of mind de esta categoría, aunque sigue perdiendo puntos en el histórico. Esta vez alcanzó 27 por ciento, con 4 puntos porcentuales menos que en 2025. Lenovo también bajó de 16 a 13 por ciento.

Mientras que las marcas líderes en la medición pierden espacio, el ‘no recuerda’ gana terreno, al llegar a 18 por ciento. Apple, con 8 por ciento, también perdió un punto, y se destaca Samsung, que ganó 5 puntos. Por ciudades, es en Bogotá donde más recuerdan a HP con 32 por ciento, un punto menos que el año pasado.

En Medellín, con 25 por ciento de recordación, presenta una caída de 13 puntos; en Barranquilla marca 22 por ciento, 4 puntos menos que en 2025; y es en Cali donde menos la recuerdan, con 19 por ciento. Los hombres son quienes más recuerdan a la líder del top of mind de computadores con 27 por ciento, aunque perdió 7 puntos; entre las mujeres, la marca pierde 3 puntos.

En los niveles socioeconómicos 4, 5 y 6 recuerdan más a HP con 34 por ciento y obtiene 2 puntos nuevos. Entre los consultados de 25 a 34 años, HP obtiene 32 por ciento, pero con 5 puntos menos frente al año pasado. Cuando piensan en la marca más sostenible entre computadores, los encuestados se inclinan por HP con 18 por ciento, pero con 15 puntos menos frente a la medición de 2024.

Lenovo pasa de 13 a 16 por ciento, y Apple gana 4 puntos porcentuales frente a dos años atrás. Consideran también que HP es la marca de computadores con mayor responsabilidad social, con 20 por ciento, pero con 12 puntos menos frente a 2024. Lenovo gana 4 puntos y alcanza 16 por ciento, y Apple pierde un punto.

Llamada clara

En un sector en pleno proceso de consolidación tras la venta de la participación de Movistar en Colombia Telecomunicaciones a Millicom, lo mismo que la de EPM en Tigo a la misma multinacional, Claro se mantiene como la líder en el top of mind con 47 por ciento, aunque pierde 7 puntos porcentuales en comparación con la medición de 2025.

Claro se mantiene como la marca más recordada, aunque cae en participación mientras Tigo gana espacio.

Por un punto, Tigo supera a Movistar en recordación con 21 por ciento, al ganar 6 puntos frente al año pasado, y Wom se mantiene con 4 por ciento en el ranking.

En Bogotá, Claro alcanza 62 por ciento y crece 6 puntos en el comparativo anual; en Cali obtiene 37 por ciento en recordación, aunque cae 16 puntos; Medellín, con 30 por ciento, registra la mayor caída de Claro, con 28 puntos menos; y en Barranquilla tiene su menor top of mind, con 27 por ciento.

En los niveles socioeconómicos 4, 5 y 6 no olvidan a Claro, con 51 por ciento. Uno de cada dos encuestados (50 por ciento) del segmento de 50 años o más recuerda a Claro.

La marca más sostenible es Claro, con 43 por ciento; la sigue Movistar con 15 por ciento. Claro también es considerada la marca de mayor responsabilidad social, con 41 por ciento, por delante de Movistar y Tigo, con 13 por ciento cada una.

La movida de los combos

En esta categoría, que se refiere a servicios de telefonía fija, televisión e internet, Claro continúa con su liderazgo en recordación, aunque esta vez obtuvo 35 por ciento, 4 puntos porcentuales menos frente a 2025, y es la calificación más baja en la historia reciente de la medición.

Claro lidera los servicios hogar, aunque registra su nivel más bajo de recordación en los últimos años.

Movistar le sigue, con 23 por ciento; ETB se posiciona en el tercer lugar, con 11 por ciento y 3 puntos menos, seguida por Tigo, con 9 por ciento y 3 puntos más. En Bogotá, Claro alcanza 44 por ciento; en Medellín obtiene 29 por ciento; en Barranquilla registra 24 por ciento y en Cali, 23 por ciento.

Son los hombres los que tienen más en mente a Claro, con 36 por ciento, aunque con 6 puntos menos. Por nivel socioeconómico, es en el 2 en donde más recuerdan a Claro, con 37 por ciento; en los niveles 4, 5 y 6 la tienen presente con 35 por ciento y es en el estrato 3 donde la marca pierde más recordación con una caída de 11 puntos.

Los consultados entre 35 y 49 años recuerdan más a esta marca, con 40 por ciento, y es entre los de 25 a 34 años en donde más cae el indicador, con 19 puntos menos.

La marca más sostenible en esta categoría es Claro, con 34 por ciento; sin embargo, se registra aquí una caída de 10 puntos porcentuales frente a la medición de 2024. Le sigue Movistar con 15 por ciento y 4 puntos más frente a hace dos años.

La compañía de telecomunicaciones con mayor responsabilidad social es Claro, con 33 por ciento y 9 puntos menos, frente a 2024; en tanto que Movistar gana espacio y pasa de 12 a 15 por ciento.

Sin soltar el móvil

Samsung mantiene el liderazgo en el top of mind de esta categoría, con 42 por ciento. Y también continúa entre las primeras marcas que le vienen a la mente entre todos los productos y servicios, después de Coca-Cola, Diana, Adidas y Nike.

Samsung se mantiene como la marca más recordada en celulares, consolidando su dominio en la categoría.

iPhone, de Apple, aparece en el segundo lugar en la categoría con 17 por ciento, un punto más que el año pasado; Motorola, en tercer lugar, cae en 3 puntos y Huawei se mantiene con 5 por ciento, lo mismo que Nokia. Barranquilla registra 63 por ciento de recordación para Samsung, tras sumar 20 puntos frente a la medición de 2025.

Entre las mujeres, Samsung alcanza 43 por ciento, 2 puntos menos, mientras que en los hombres el nivel de recordación se mantiene en 40 por ciento.

Es en el nivel socioeconómico 2 en donde más reconocen a esta marca, con 46 por ciento; en el estrato 3, el indicador obtiene 41 por ciento y en los niveles 4, 5 y 6 se mantuvo su recordación con 39 por ciento.

Samsung registra 46 por ciento y 3 nuevos puntos en el segmento de entre 25 y 34 años; les siguen los de 18 a 24 años con 45 por ciento. La marca más sostenible es Samsung, con 40 por ciento y 2 puntos más frente a 2024, y luego está iPhone, de Apple, con 13 por ciento.

La marca de mayor responsabilidad social también es Samsung, con 36 por ciento. iPhone, de Apple, registra 19 por ciento y 2 puntos menos frente a la medición de hace dos años.

Ficha técnica // adultos Objetivo principal: evaluar el top of mind (TOM) de las marcas en las categorías más importantes en Colombia. // Objetivos específicos: •Identificar las marcas con mayor TOM en Colombia. • Seguimiento al desempeño de las marcas en la mente de los colombianos a través del tiempo. • Medir nuevamente Sostenibilidad y Responsabilidad Social en 2026, observando la evolución de las marcas frente a 2024. // Metodología: encuestas telefónicas y presenciales con una duración de 35 minutos. // Universo: colombianos de las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). •Nivel socioeconómico 2, 3, 4, 5 y 6. •Edades: hombres y mujeres mayores de 18 años. // Muestra: 600 encuestas. // Fecha de campo: del 26 de febrero al 24 de marzo de 2026. // Margen de error: 4 %. // Distribución de la muestra. Ciudades: Bogotá: 50 %, Cali: 20 %, Medellín: 20 %, Barranquilla: 10 %. // Nivel socioeconómico: estrato 2: 36 %, estrato 3: 39 %, estratos 4, 5 y 6: 26 %. // Edad: 18-24 años: 13 %, 25-34 años: 23 %, 35-49 años: 26 %, + de 50 años: 37 %. // Género: femenino: 54 %, masculino: 46 %. // Empresa encuestadora: YanHaas.