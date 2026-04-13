Claro, a investigación en la SIC por presuntas irregularidades con venta de teléfonos en comercio electrónico

En medio del auge del comercio electrónico como alternativa para que los colombianos adquieran productos, principalmente tecnológicos, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) empezó a poner la lupa y llegó a Claro, empresa sobre la cual la entidad de vigilancia y control formuló pliego de cargos por “la presunta vulneración de los derechos de los consumidores en la comercialización de productos tecnológicos y en la oferta de sistemas de financiación a través de su canal de comercio electrónico”.

Claro ha estado siempre en la mira de la SIC

Según confirmó la SuperIndustria, luego de adelantar indagaciones preliminares, estas son algunas de las conclusiones:

• Promociones y ofertas. Habría posibles irregularidades. Al parecer, Claro habría difundido promociones sin incluir condiciones esenciales, como la identificación del beneficio, los requisitos para acceder y el monto o porcentaje del descuento.

Superintendencia de Industria y Comercio, SIC Foto: Cortesía - Presidencia de la República

• Información engañosa. También habría presunta información engañosa, al no suministrar de manera clara, veraz y oportuna información relacionada con la cantidad de unidades disponibles de los productos ofrecidos en el comercio electrónico.

• Precio de productos. Falta de información al respecto. Al parecer, no se habría informado de forma visible el precio de venta al público, incluyendo todos los costos adicionales a los que hubiera lugar.

• Derecho de retracto. Este principio también está siendo revisado a fondo por la SIC, pues estima que estaría siendo vulnerado, al exigir, aparentemente, la presentación de la factura de compra como requisito para ejercer este derecho.

• Cobro de intereses por encima de los límites legales. Esto en operaciones realizadas mediante sistemas de financiación propios de la investigada.

Claro. Foto: Cortesía Claro Colombia

• Normas de comercio electrónico. Habría un posible incumplimiento, según la SIC, al no contar con mecanismos adecuados para la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR), que garanticen la orientación y asistencia a los consumidores respecto de la comercialización de bienes como equipos celulares, tecnología y electrodomésticos.

La actuación no implica decisión definitiva

La SuperIndustria afirma que se trata de una formulación de cargos. Por lo tanto, hasta el momento, “no implica una decisión de fondo sobre la responsabilidad de la empresa investigada”, dice el documento que, no obstante, aún no conocía Claro, según supo SEMANA.

Le impusieron la peor sanción a Claro por el mal manejo de datos personales

La entidad de vigilancia y control manifiesta que la empresa tendrá toda la garantía al derecho a la defensa y contradicción.

Esto, conforme a lo previsto en la ley vigente en Colombia sobre ese tema. “Esta actuación hace parte de las acciones que adelanta la SIC para fortalecer la transparencia en la información suministrada a los consumidores, especialmente en el comercio electrónico y en operaciones que involucren sistemas de financiación directa por parte de los proveedores”, afirmaron.

Claro fue consultada sobre la decisión de la SIC y se encuentran en la revisión del documento para emitir su pronunciamiento.