Bares y restaurantes, los más beneficiados con el Mundial de Fútbol: proyectan 30.000 empleos nuevos y 656.000 millones

La llegada de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 trae consigo una serie de dinámicas que benefician al comercio y a las distintas empresas de consumo en todo el mundo. En Colombia, se espera un amplio movimiento y el sector de bares y restaurantes sería el más beneficiado.
Hace algunas horas, la Asociación de Bares y Restaurantes de Colombia, Asobares, presentó una estimación del impacto económico que tendría la Copa Mundial sobre las actividades de la División 56 del Dane, que es la correspondiente a los restaurantes, bares, gastrobares y discotecas, además de servicios de catering y establecimientos de expendio de bebidas.
“De acuerdo con el análisis realizado, el torneo internacional podría generar ingresos adicionales cercanos a los $656.806 millones de pesos durante el periodo comprendido entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026, equivalente a un incremento promedio de 23,5%, sobre las ventas esperadas para el sector”, indicó el reporte.
Asobares detalló que el Mundial representa una de las mayores oportunidades comerciales para la industria de la hospitalidad, el entretenimiento y la vida nocturna en Colombia, gracias al aumento esperado en la asistencia de clientes, permanencia en establecimientos, reservas grupales, consumo de alimentos y bebidas, así como la realización de activaciones de marca y experiencias alrededor de las transmisiones auditivas.
Precisaron que Junio será el mes con mayor dinamismo económico, al concentrar el 63,2% del impacto esperado, con ingresos adicionales estimados en $ 415.356 millones de pesos. Por otro lado, julio aportaría unos $241.450 millones de pesos, impulsado por las fases eliminatorias, semifinales y la final del campeonato.
“Los días con mayor potencial económico se concentran principalmente en fines de semana, especialmente los sábados 13,20 y 27 de junio, fechas que combinan una alta programación de partidos con horarios favorables para el consumo social y el entretenimiento”, agregó el informe.