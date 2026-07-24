Abelardo De La Espriella anuncia medidas para proteger más de 200.000 empleos en la floricultura

El gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció la puesta en marcha de un plan de trabajo conjunto con la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), con el propósito de fortalecer la competitividad del sector floricultor, preservar el empleo formal y enfrentar los desafíos económicos que afectan a esta actividad, considerada una de las más importantes para las exportaciones del país.

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La iniciativa busca diseñar un plan de choque que permita responder a las dificultades derivadas de la revaluación del peso colombiano, el incremento de los costos laborales y la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, principal destino de las flores producidas en Colombia.

Estas condiciones han generado preocupación entre los empresarios del sector, quienes advierten sobre el impacto que podrían tener en la rentabilidad y en la generación de empleo.

#ATENCIÓN | El Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) trabajará junto a Asocolflores para impulsar un plan de choque que fortalezca la competitividad del sector floricultor, proteja el empleo formal y garantice la sostenibilidad de una… pic.twitter.com/lOfdEKrts5 — Defensores de la Patria (@defensoresco) July 25, 2026

Como parte de las primeras acciones, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural designado, Indalecio Dangond Baquero, sostendrá reuniones con la presidenta de Asocolflores, Laura Valdivieso, para definir las estrategias que permitan mejorar las condiciones de competitividad de la industria y garantizar su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

Dentro de las medidas planteadas por el gobierno electo se encuentra la creación de un Programa Nacional de Coberturas Cambiarias, herramienta que buscará reducir los efectos de la volatilidad del tipo de cambio sobre las empresas exportadoras.

Abelardo de la Espriella continúa diseñando su plan de trabajo. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

Asimismo, se contempla el acceso a líneas de crédito con condiciones preferenciales para financiar capital de trabajo e inversiones productivas que contribuyan a modernizar el sector.

El plan también incluye el fortalecimiento de incentivos dirigidos a proteger el empleo rural formal, con especial atención a mujeres cabeza de hogar y jóvenes, quienes representan una parte significativa de la fuerza laboral vinculada a la floricultura.

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De acuerdo con el comunicado, esta actividad genera más de 200.000 puestos de trabajo y constituye uno de los principales motores de desarrollo económico en varias regiones del país, además de posicionar a Colombia como uno de los mayores exportadores de flores en los mercados internacionales.