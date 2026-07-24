Presidente electo, Abelardo De La Espriella, anuncia que Jorge Mario Velásquez, expresidente del Grupo Argos, entrará a la Junta Directiva de Ecopetrol

Falta poco para que comience oficialmente el Gobierno De La Espriella y ya se han conocido distintos nombramientos que se formalizarán cuando este se posesione.

Esta es la trayectoria profesional de Luis Felipe Henao, el hombre que asumirá la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol

Hace algunas horas, el mandatario entrante confirmó que Jorge Mario Velásquez, expresidente del Grupo Argos, llegará a conformar la Junta Directiva de la petrolera. El anuncio fue hecho en medio de la presentación del marco de cofinanciación de la CAF a Colombia por cerca de 9.000 millones de pesos.

Abelardo De La Espriella anunció que Jorge Mario Velásquez integrará la Junta Directiva de Ecopetrol una vez inicie el nuevo Gobierno. Foto: JOHAN TORO-SEMANA

“Doctor Jorge Mario Velásquez, presidente del Consejo Superior de la Universidad EIA, próximo miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. Aprovecho para hacer ese anuncio, maestro, gracias por hacer parte de la transformación y del equipo que requerimos para llegar al lugar de grandeza que se merece”, precisó.

Naturgas rechazó declaraciones del gerente de Colgas, afirmando que aumentará el precio del gas natural: “Sin sustento técnico”

Velásquez estuvo por cerca de 10 años en el cargo de presidente del Grupo Argos. Salió de este en marzo de 2026.

Entre su perfil, se destaca que es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con una especialización con énfasis en la Industria del Cemento en Inglaterra.

Velásquez ha ocupado cargos en las juntas directivas de empresas como Cementos Argos, Celsia, Odinsa y Grupo Sura. Foto: fjuan carlos sierra-semana

Además, participó en el CEO’s Management Program de Kellogg School of Management y en el programa de Supply Chain Strategies de Stanford University. Asimismo, es egresado del programa de Alto Gobierno de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.

Antes de dirigir el grupo empresarial, fue presidente de Cementos Argos, compañía en la que inició en 1986 como practicante, desempeñando diversos cargos.

De igual modo, ha sido parte de juntas directivas de reconocidas empresas en todo el país. Entre ellas Cementos Argos S. A., Celsia S. A., Odinsa S. A., Summit Materials Inc., Grupo de Inversiones Suramericana S. A., Fundación Grupo Argos, Proantioquia y el Consejo Superior de la Universidad EIA.