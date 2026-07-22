Banco de Bogotá impulsa digitalización de su banca empresarial y proyecta un 2027 de fuerte crecimiento en cartera

El Banco de Bogotá presentó una nueva estrategia para fortalecer su banca empresarial con el lanzamiento de herramientas digitales orientadas a simplificar la gestión financiera de las compañías, agilizar los pagos inmediatos y ofrecer soluciones más personalizadas según el tamaño y el sector de cada cliente. La entidad aseguró que estas iniciativas llegan en un momento en el que percibe una mayor disposición de las empresas para invertir y solicitar financiación, especialmente entre las pequeñas y medianas.

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Actualmente, la Vicepresidencia de Banca Empresas y Gobierno atiende a más de 62.700 empresas en el país y administra una cartera superior a $57,5 billones, con presencia en los segmentos corporativo, empresarial, pyme y gobierno. Los sectores de servicios, comercio e industria concentran la mayor actividad crediticia del banco, mientras que Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca reúnen la mayor parte de los clientes con cartera.

Uno de los principales anuncios fue la Suite Integrada de Tesorería, una plataforma que reúne en un solo entorno procesos como el estado de caja, las cuentas por pagar y por cobrar, la conciliación bancaria y la gestión de nómina. La solución se integra con los sistemas contables de las empresas, la Dian y el Banco de Bogotá para ofrecer una visión consolidada de la operación y reducir la carga operativa de las áreas financieras.

La Vicepresidencia de Banca Empresas y Gobierno atiende a más de 62.700 empresas en el país y administra una cartera superior a $57,5 billones. Foto: Banco de Bogotá - API

Directivos del banco señalaron que los pilotos realizados con esta plataforma han permitido reducir hasta en un 85 % las tareas repetitivas y disminuir en un 97 % los errores derivados de la digitación manual, gracias a la automatización de procesos y al uso de herramientas basadas en inteligencia artificial.

La entidad también anunció nuevos desarrollos alrededor del ecosistema de pagos inmediatos Bre-B, entre ellos la habilitación para participantes indirectos, la apertura digital de nuevos productos para empresas y una solución de pagos masivos mediante códigos QR interoperables. Estas herramientas permitirán que compañías, fintech, cooperativas y otros actores realicen recaudos y transferencias en tiempo real sin necesidad de modificar sus plataformas habituales.

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Julián Botero, vicepresidente de Banca Empresas y Gobierno del Banco de Bogotá, explicó que la estrategia responde a un modelo de acompañamiento más consultivo, en el que la entidad busca comprender las necesidades particulares de cada industria para estructurar soluciones financieras acordes con sus ciclos de negocio. El directivo señaló que el objetivo es acompañar a las compañías, desde sus necesidades de capital de trabajo hasta la financiación de proyectos de inversión, con productos ajustados a la realidad de cada sector.

Más allá de los anuncios tecnológicos, Botero aseguró que el banco ha observado un cambio en el ambiente empresarial durante las últimas semanas. Según explicó, tras el proceso electoral, las conversaciones con los clientes reflejan una mayor disposición para retomar proyectos de inversión y solicitar financiación, particularmente entre las pequeñas y medianas empresas. “El cambio desde el siguiente día fue evidente, se reactivaron muchísimos negocios y procesos de solicitudes de crédito”, señaló el directivo.

Los sectores de servicios, comercio e industria concentran la mayor actividad crediticia dentro de la banca. Foto: Colprensa

De cara a 2027, Botero se mostró optimista sobre el comportamiento de la economía. Proyectó un crecimiento del PIB superior al 5 % y estimó que, en ese escenario, la cartera comercial del banco podría crecer entre un 20 % y un 30 %, impulsada por sectores como infraestructura, construcción, minería y petróleo, además de una eventual reactivación económica ligada a la reconstrucción de Venezuela.

No obstante, advirtió que la fortaleza del dólar representa un reto para los exportadores y que el fin del alto gasto público del actual Gobierno podría generar un freno temporal en la generación de empleo. Aun así, destacó que la cartera vencida en la banca empresarial se mantiene por debajo del 4 %, un nivel que calificó como “muy sano” para el sistema financiero.