Cambio en el peaje de Turbaco: Gobierno revela quiénes quedan exentos del pago

El Ministerio de Transporte anunció que continuará suspendido el cobro del peaje de Turbaco, ubicado en el departamento de Bolívar, para automóviles, buses y camiones de dos ejes, mientras avanza el proceso de administración estatal del corredor vial que conecta sectores de Bolívar y Atlántico.

Tensión por los peajes: Gustavo Petro critica la postura de la próxima ministra de Transporte, Elsa Noguera

La decisión fue adoptada mediante la resolución 20263040027835 del 21 de julio de 2026, con la cual se mantiene la suspensión del cobro para los vehículos correspondientes a las categorías I, II y IIE.

Peaje de Turbaco, Bolívar Foto: Cortesía Isaías Novoa

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, la medida coincide con la reversión anticipada al Estado del corredor vial que incluye puntos como Cruz del Viso, Gambote, Turbaco y Bayunca, en Bolívar, además de Galapa y Sabanagrande, en Atlántico.

Desde el 22 de julio de 2026, la administración de esta vía quedó a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), luego de la finalización anticipada del contrato de concesión Autopistas del Caribe.

Aunque se mantiene suspendido el cobro para los vehículos particulares, transporte público y camiones de dos ejes, la resolución estableció que continúan vigentes las tarifas para los vehículos de carga y pasajeros de tres a seis ejes, correspondientes a las categorías III, IV y V.

¿Las motos van a pagar peajes? Esto dijo la próxima ministra de Transporte, Elsa Noguera

Para estos vehículos, el valor del peaje será de $15.900, una tarifa que incluye el aporte al Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI), según informó la entidad.

El cambio en la operación del corredor vial se da después de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) notificara en enero de 2026 la terminación anticipada de la concesión Autopistas del Caribe. Con este proceso, el Estado asumió nuevamente la gestión de la infraestructura mientras se define la continuidad de las intervenciones necesarias en la vía.

Gobierno Nacional definió las tarifas a pagar. Foto: A.P.I

El Invías informó además que los recursos requeridos para las obras y acciones de mantenimiento del corredor fueron incluidos en el borrador del presupuesto de 2027, cuya gestión estará a cargo del próximo Gobierno.

La entidad indicó que continuará con la administración del tramo vial y con las acciones necesarias para garantizar la operación del corredor, que comprende zonas estratégicas para la movilidad entre Bolívar y Atlántico.

La suspensión del cobro para determinadas categorías de vehículos permanecerá vigente conforme a la resolución expedida por el Ministerio de Transporte, mientras se desarrolla la nueva etapa de administración pública de la vía.