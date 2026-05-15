Detalles del fatal accidente en el túnel de Oriente: así está el paso en la vía Medellín-Aeropuerto

En la madrugada de este viernes, un accidente en la vía Túnel de Oriente —el corredor que conecta a Medellín con el Aeropuerto de Rionegro— dejó una persona muerta y dos heridas. Ya se conocen imágenes, la identidad de los heridos y del conductor que chocó contra una caseta del peaje.

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El accidente sucedió alrededor de las 2 de la mañana, cuando una camioneta blanca impactó violentamente la caseta número cuatro del peaje de Sajonia. Aunque las autoridades siguen investigando los hechos, se conoció que el incidente se habría provocado luego de que el conductor perdiera el control del automotor.

El accidente dejó un muerto y dos heridos

La víctima mortal que dejó este incidente fue el conductor del vehículo, identificado como Miguel Sanín Jaramillo, un joven de apenas 20 años que perdió la vida antes de recibir la atención médica, a pesar de ser trasladado al Hospital San Vicente Fundación.

Según lo informado por las autoridades, ante la gravedad del choque, el joven habría perdido la vida rápidamente y la pronta reacción de las unidades de emergencia no alcanzó a salvarle la vida a Jaramillo.

El joven de 20 años que chocó contra el peaje perdió la vida. Foto: Denuncias Antioquia

Al chocar contra una de las casetas del peaje, el incidente comprometió la integridad de dos personas más, quienes fueron identificadas como trabajadores del sistema. El Colombiano reveló que los heridos son Cristian Agudelo Zuluaga, operario de la caseta, y Yeiner José Fuentes Suárez, vigilante del peaje.

El reporte médico más reciente, entregado por las autoridades, informó que estos dos trabajadores permanecen estables y, a pesar del accidente, podrían recibir el alta médica en las próximas horas.

Así quedó la caseta 4 del peaje. Foto: Composición SEMANA | Fotos: Denuncias Antioquia

Las imágenes del accidente permiten evidenciar la magnitud del choque. Una vez se registró el accidente, el importante corredor vial antioqueño cerró temporalmente el paso, mientras que los organismos de emergencia atendían el incidente.

Sin embargo, la conexión entre Medellín y el Aeropuerto José María Córdova se restableció un par de horas después de que se presentó el incidente. Ya en la mañana de este viernes, los usuarios del corredor vial pueden transitar sin restricción.

Aunque la concesión Túnel Aburrá Oriente realiza los trabajos correspondientes para la reparación de la estructura damnificada, hizo un llamado a los conductores para que tengan paciencia ante las posibles congestiones vehiculares que se pueden presentar en este corredor, clave para los antioqueños.