Choque múltiple genera caos vial en la vía Buenaventura - Córdoba en Valle del Cauca, al menos 4 vehículos están involucrados

Un aparatoso accidente se presentó en horas de la mañana de este viernes, 19 de diciembre, en la vía Buenaventura, a la altura del corregimiento de Córdoba, en el departamento de Valle del Cauca.
En el hecho se vieron involucrados al menos cuatro vehículos, entre ellos una tractomula que transportaba cemento, lo que presuntamente habría generado la emergencia.
Varias personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros asistenciales, mientras las autoridades atienden la situación y reiteran el llamado a la prudencia ante el alto número de siniestros que se presentan en este corredor vial.
#ATENCIÓN 🚨 Impresionante accidente registrado en vía B/ventura, cgto/Córdoba (V. Cauca), donde al menos cuatro vehículos se vieron involucrados. Varias personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros asistenciales, mientras las autoridades atienden la emergencia. pic.twitter.com/QPrcPTuKNs— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 19, 2025
En las imágenes compartidas en redes sociales entre las personas afectadas se ven familias y niños.
Por declaraciones de testigos del accidente de tránsito se pudo conocer que no hubo ninguna víctima mortal. Sin embargo, se espera que las autoridades viales compartan un comunicado oficial sobre los hechos en las próximas horas.
🚨 Accidente en la vía a Buenaventura— Cali es Noticia (@Caliesnoticiaa) December 19, 2025
El impactante siniestro se da a pocos días de otro accidente en el mismo corredor vial en el que sí hubo una víctima mortal, luego de un accidente múltiple en el que se vieron involucrados un tractocamión, un camión cisterna y dos vehículos particulares.
En el accidente, ocurrido el 3 de diciembre de 2025, un tractocamión quedó encima de un vehículo particular blanco-destrozándolo en su totalidad- al parecer tras chocar con el camión cisterna. El siniestro dejó a una víctima mortal de 17 años.
Bomberos de Buenaventura adelantaron las maniobras de extracción y rescate, logrando liberar a la mujer atrapada, mientras que la menor no sobrevivió debido a la gravedad del impacto.
Sobre los siniestro viales en el departamento, la Gobernación del Valle del Cauca informó que durante el primer semestre de 2025, el departamento presentó 382 víctimas fatales por siniestros viales. En el 2024, durante los mismos meses, la entidad registró 405 víctimas, por lo que para este año se presentó una reducción de defunciones, con 23 casos menos.