Precoltur, empresa del bus accidentado en Antioquia, habla del siniestro: “Somos conscientes”

Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur), empresa dueña del bus accidentado en Antioquia, hizo un nuevo pronunciamiento en sus redes sociales donde habló del siniestro.

“Como empresa, somos conscientes de que nada puede reemplazar la ausencia de los seres queridos. En Precoltur trabajamos madres, padres, hermanos, hijos, nietos y amigos, y compartimos el profundo dolor que hoy enluta a Antioquia y a Colombia. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento respetuoso a las familias de las víctimas”, dice inicialmente el comunicado de este 16 de diciembre.

Las autoridades pertinentes se encuentran investigando las causas que provocaron este siniestro vial en el que murieron 16 estudiantes y el conductor del bus en el que iban.

“Reiteramos nuestra total disposición y compromiso para colaborar con las autoridades competentes en el esclarecimiento de los hechos. Actualmente, atendemos todos los requerimientos de las entidades correspondientes y nos encontramos a la espera de los resultados oficiales de la investigación”, detalló la compañía.

En el bus viajan 34 menores de edad, un guía y dos conductores. | Foto: API / Institución Educativa Liceo Antioqueño Bello / Precoltur - Precolombina De Turismo Especializado

Aún no hay certeza de lo que pudo haber ocurrido, pero se han especulado sobre varias hipótesis que pudieron haber derivado este accidente vial en la madrugada del pasado 14 de diciembre.

“De manera respetuosa, solicitamos a los medios de comunicación informar con responsabilidad, basándose únicamente en comunicados oficiales. Hasta el momento, las causas del accidente son objeto de investigación y solo existen hipótesis que no han sido confirmadas”, agregó Precoltur.

La empresa dio a conocer que actualmente se están realizando las gestiones necesarias de la póliza del Seguro Obligat​orio de Accidentes de Tránsito (Soat) para atender a las familias de las víctimas.