Video | Así quedó el lugar donde murieron 17 personas tras accidente en Antioquia: “Veo muchísima negligencia”

Mientras las autoridades se encuentran investigando el fatal accidente de tránsito donde murieron 16 estudiantes y el conductor del bus, algunas personas inescrupulosas han llegado hasta el lugar del incidente.

A través de la red social de Facebook, un usuario que se identifica como ‘Las locuras de TOPIN y SAPO empinado‘, grabó como quedó el sector El Chispero, donde ocurrió el siniestro.

“Me tomé el atrevimiento de ir a mirar el lugar de los hechos y veo muchísima negligencia de parte delos creadores de estas barreras metálicas”, detalló inicialmente el cibernauta.

El bus de la empresa Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur) que transportaba a 34 estudiantes, un guía y dos conductores, cayó por un abismo de al menos 80 metros de profundidad.

“En mi poco conocimiento veo que eso no hace ningún tipo de barrera primero ese abismo es altísimo demasiado alto para una barrera tan débil y segundo eso está a nivel de las rodillas o sea que una moto pega ahí y de una se va al abismo, da hasta miedo asomarse y ponen una barrera como si eso fuera un potrero”, agregó el usuario.

En el video se observa las barreras metálicas, mejor conocidas como guardarraíl, que están ubicadas a un costado de la vía, totalmente aplastadas que evidencian la magnitud del accidente.

“La verdad es que un abismo de esos tan altos es para que le pongan algo mucho más seguro, es mi forma de pensar y de ver las cosas”, dijo el autor del comentario.