Video | Persecución de película quedó grabada: Policía detuvo a una mujer señalada de robo

En la noche de este viernes, 12 de junio de 2026, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reportó un operativo de control vial en el sector, que derivó en una persecución.

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La acción de las autoridades permitió la interceptación de un automóvil y la posterior captura de cinco personas sospechosas. El procedimiento se inició en una de las avenidas principales tras el seguimiento a un vehículo vinculado con actividades ilícitas.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares de la división de inteligencia y el monitoreo de las cámaras de seguridad del sistema de vigilancia, el automóvil de los sospechosos fue identificado plenamente.

El vehículo estaba presuntamente involucrado en un hurto cometido horas antes en el municipio de Itagüí, Antioquia. Las patrullas en tierra recibieron la alerta radial para ejecutar el cierre de las vías de escape del sector.

Persecución vial y captura en flagrancia

Cuando los uniformados realizaron el registro correspondiente a los ocupantes del automóvil, una mujer descendió de la cabina e inició una huida a pie por la calzada. La ciudadana corrió directamente en dirección a las motocicletas oficiales, obligando a los agentes a realizar maniobras de frenado para evitar un atropello. La acción de escape generó riesgos físicos para los conductores que transitaban por la zona.

Durante el intento de fuga, la sospechosa ingresó en contravía por uno de los carriles de la avenida, lo que forzó el desplazamiento de las autoridades en sentido contrario al flujo vehicular. Para evadir las motocicletas de vigilancia, la mujer saltó la barrera de división central de la calzada, sufriendo un tropiezo leve contra la estructura. A pesar de la caída, la ciudadana reincorporó su marcha para continuar el recorrido.

🚨"Cae más rápido un mentiroso que un cojo". En #Medellín operadores de cámaras y patrullas interceptaron a un vehículo con sospechosos de un hurto cometido en #Itagüí. Durante el registro, una mujer huyó corriendo por la avenida, arriesgando su vida ante los vehículos. pic.twitter.com/OzB5kSRrhl — Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (@PoliciaMedellin) June 12, 2026

Metros más adelante, al intentar subir al andén de la vía principal, la fatiga física detuvo el avance de la corredora, quien volvió a perder el equilibrio sobre la superficie asfáltica. Un agente de la Policía Nacional aprovechó la pérdida de velocidad de la sospechosa para inmovilizarla en el suelo de forma definitiva. El procedimiento técnico garantizó el cierre de la persecución sin reportar heridos de gravedad.

Resultados judiciales y pronunciamiento oficial

El reporte operativo confirmó que, además de la mujer interceptada en la vía, las autoridades detuvieron a otros cuatro tripulantes que permanecían dentro del automóvil inmovilizado.

La Policía informó a través de sus canales de comunicación que gracias a “operadores de cámaras y patrullas interceptaron un vehículo con sospechosos de un hurto en Itagüí; una mujer huyó por la avenida arriesgando su vida ante los automóviles”.

🚨 Primero intentaron escapar en carro. Cuando se vieron rodeados, una de las capturadas salió corriendo. No le funcionó, y hasta varias veces se cayó.



Gracias a la rápida reacción del 123 y la Policía Nacional, se capturó a 5 personas señaladas de participar en un hurto.



Se… pic.twitter.com/dcqcLx85iT — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 12, 2026

Por su parte, la administración municipal detalló que, gracias a la articulación del sistema de emergencias 123, se lograron recuperar los elementos sustraídos durante el hecho delictivo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que “cinco personas señaladas de participar en un hurto fueron puestas a disposición de la justicia; el mensaje es claro: quien delinque e intenta escapar, tarde o temprano cae”.