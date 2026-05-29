Persecución por el robo de camioneta en el norte de Bogotá terminó en aparatosa estrellada

El robo de carros sigue azotando a los ciudadanos en Bogotá. Precisamente, la Policía capturó a tres presuntos delincuentes que minutos antes habrían hurtado una camioneta en el norte de Bogotá, en horas de la noche de este jueves 28 de mayo.

Tras el hurto del automotor, uniformados de la Policía reaccionaron e iniciaron una persecución que terminó con el vehículo estrellado contra una vivienda del barrio Restrepo.

Video: persecución de película en Ciudad Bolívar para recuperar camión presuntamente robado

Los tres presuntos delincuentes que iban en la camioneta resultaron ilesos y las autoridades les hallaron un arma de fuego, la misma con la que presuntamente habían amenazado minutos antes al propietario del vehículo.

“Se hace el plan candado, se cierra la ciudad y, en este plan candado, una patrulla de la estación de Policía Antonio Nariño logra identificar el carro, se emprende la persecución y los individuos que van en este pierden el control y se estrellan contra una vivienda y en ese momento descienden del vehículo y emprenden la huida, pero gracias a la pericia y entrenamiento de los policiales se logra la captura de tres personas y la incautación de un arma de fuego”, dijo en Noticias Caracol el teniente coronel Jaime Rubiano, comandante de Seguridad Ciudadana número cuatro.

Cuidado si parquea el carro en cualquier lado de Bogotá: atento a esta modalidad de robo

A propósito del caso anterior, a finales del mes pasado, la Policía reportó la captura de cuatro personas que estarían vinculadas con una banda dedicada al hurto de vehículos en Bogotá.

La detención de estos cuatro sujetos se dio en medio de operativos en la localidad de Engativá, donde fueron aprehendidos por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, receptación y falsedad marcaria.

Las cuatro personas fueron interceptadas por los uniformados cuando se movilizaban en dos vehículos: uno de ellos era un taxi y el otro, un carro particular de color rojo. Ambos quedaron a disposición de las autoridades.

La Policía de Bogotá capturó a cuatro personas que harían parte de una banda dedicada al hurto de vehículos en la localidad de Teusaquillo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/l9jrbXZyuW — Revista Semana (@RevistaSemana) April 25, 2026

Estas personas estarían involucradas en los robos cometidos los días 17 y 22 de abril en la localidad de Teusaquillo, donde intimidaron con armas de fuego a sus víctimas para hurtarles los automóviles.

Durante el operativo, las autoridades incautaron dos armas de fuego traumáticas, dos armas cortopunzantes, cuatro celulares y dos vehículos que eran utilizados para cometer estos hurtos.