Este fin de semana, una familia que viajaba de Girardot hacia Bogotá fue víctima de un robo y permaneció secuestrada durante siete horas. 'El ojo de la noche’, de Noticias Caracol, reveló detalles de lo ocurrido; hechos sobre los que ya se pronunció el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

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La familia, que se movilizaba en un vehículo particular por la vía Mosquera–Soacha, tuvo que detenerse a pocos kilómetros del peaje de Mondoñedo para cambiar una de las llantas al notar que estaba pinchada.

Cuando hacían el cambio de la llanta, aparecieron seis delincuentes con aparentes armas de fuego. Según lo relatado por las víctimas al medio, la familia integrada por dos menores y cuatro adultos fue amordazada y tirada a una zona boscosa por siete horas.

La Policía de Cundinamarca asegura que este caso no es responsabilidad de ellos. Foto: Pantallazo de @NoticiasCaracol

“Nos amarraron, nos quitaron los zapatos y nos obligaron a caminar hasta unos árboles. A mi esposa la insultaron y le dijeron que entregara el dinero”, relató una de las víctimas.

El hombre aseguró que golpearon la espalda de su esposa y hasta de uno de los niños.

Posteriormente, los delincuentes le habrían pedido las claves bancarias a los adultos. “A las mujeres adultas mayores empezaron a golpearlas con el teléfono porque no se acordaban de las claves”, señaló el afectado.

Sin ser suficiente el daño, la víctima explicó a Noticias Caracol que los delincuentes arremetieron violentamente contra las abuelas para acceder al reconocimiento facial de sus dispositivos móviles.

Al pasar siete horas en este terror, la familia relata que los delincuentes se llevaron el vehículo y los dejaron a ellos a la intemperie.

El vehículo parece estar en Soacha

Las víctimas aseguraron que en la noche del lunes el vehículo que había sido hurtado fue hallado en Soacha, al parecer, gracias a la gestión de los allegados y no propiamente de las autoridades.

Al identificar el lugar en el que permanecía el vehículo, las víctimas buscaron la ayuda de las autoridades, quienes relataron que no tuvieron el desenlace esperado. “Llegamos a la Policía (…) y nos pivotean de un lado a otro y no nos dan la razón”.

El gobernador de Cundinamarca —departamento donde cometieron el delito—, Jorge Rey, se refirió al hecho e informó que, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Soacha, hasta el momento no se denunció formalmente el delito.

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“Le he pedido a la Policía que busque a la familia e incentive esta denuncia. Hasta ahora, no existen denuncias anteriores con este modus operandi de delincuentes que se movilicen en este corredor”, declaró el gobernador.