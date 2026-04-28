Policía halló en Bogotá a dos niños deambulando en la calle durante la madrugada y la sorpresa fue mayor cuando los llevaron a la casa

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó esta mañana de martes, 28 de abril, que uniformados llevaban a cabo labores de patrullaje sobre las 2:00 a. m. en el barrio Antonio José Sucre, localidad de Usme, cuando hallaron a dos niños deambulando solos.

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De acuerdo con el teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, los policías procedieron a preguntarles a los dos niños el motivo por el cual estaban andando en vía pública en horas de la madrugada, sin la supervisión de adulto responsable en vía pública.

Tras lo anterior, los niños manifestaron que los habían dejado solos en la casa. Fue en ese momento que los uniformados procedieron a llevarlos al predio y, al llegar a este, encontraron a otros cuatro niños durmiendo en condiciones no adecuadas y sin la presencia de algún familiar.

“La zona de atención se traslada a dicho lugar indicado por los menores donde al llegar se evidencia que existen otros cuatro menores, los cuales se encuentran en unas condiciones pésimas de habitabilidad”, dijo puntualmente el oficial de la Policía.

Tres de los niños en condiciones de abandono hallados en casa de Usme, según la Policía. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Posteriormente, a la casa llegaron los padres de estos menores, al parecer, en estado de embriaguez.

Inmediatamente, uniformados del Grupo de Infancia y Adolescencia procedieron al rescate de los seis niños de 11 y 18 meses; tres, cuatro, seis y 11 años, al considerar que estaban en condiciones de abandono.

Para la Policía Metropolitana, los padres de los menores no son garantes para el cuidado de estos, por lo que los niños fueron llevados al Centro Especializado Revivir para el restablecimiento de sus derechos.

Por último, la Policía Nacional invitó a los padres de familia y cuidadores a no dejar solos a sus hijos, a dejarlos bajo el cuidado de un adulto responsable y, ante cualquier hecho que afecte la vida e integridad de los niños, niñas o adolescentes, informar de manera oportuna a través de la línea 123 o 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.