Procuraduría hace llamado a la protección de niños y niñas en Colombia tras preocupantes cifras de violencia intrafamiliar

En la mañana de este 25 de abril, la Procuraduría General de la Nación se pronunció con un llamado claro para proteger a la niñez en Colombia, en el marco del Día del Niño y la Niña. El Ministerio Público aseguró que las niñas, los niños y los adolescentes son sujetos de especial protección constitucional, en un contexto en el que las violencias contra esta población continúan evidenciando una situación preocupante en el país.

Por ello, la entidad exhortó a las instituciones del orden nacional, departamental y municipal a implementar políticas públicas efectivas, de manera que estas poblaciones tengan acceso a servicios de salud integral, educación con enfoque diferencial, recreación, uso adecuado del tiempo libre, participación y protección.

Autoridades alertan por cifras de reclutamiento y violencia contra menores en lo corrido de 2026. Foto: Getty Images

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La Procuraduría asegura que son varias las cifras que evidencian la urgencia de fortalecer las acciones institucionales para la protección de los menores de edad en el país.

“Entre enero y febrero de 2026 se registraron 15 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, según la Defensoría del Pueblo, de los cuales el 73 % corresponde a niños y adolescentes hombres y el 27 %, a niñas y adolescentes mujeres. Así mismo, en lo corrido de 2026 se han registrado 62 casos de desvinculación de menores de edad de grupos armados organizados, de acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, indica el Ministerio Público.

Ministerio Público exige fortalecer políticas públicas para garantizar derechos de niños y adolescentes. Foto: 123RF

Adicional a esas cifras, reportaron que, de acuerdo con Medicina Legal, entre enero y febrero de 2026 se realizaron cerca de 1.062 valoraciones médico-legales a menores de edad. Por su parte, en materia de violencia sexual, 2.051 de las valoraciones corresponden a niñas, niños y adolescentes, lo que indica que el grupo entre 10 y 14 años es el más afectado.

La Procuraduría reiteró su compromiso con la protección integral de la niñez en todo el territorio nacional y enfatizó que garantizar un curso de vida digno, libre de violencias y con pleno goce de derechos es una responsabilidad inaplazable del Estado y de toda la sociedad, que exige la articulación de esfuerzos interinstitucionales y sociales.

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