Se conoce el supuesto motivo por el que habitante de calle asesinó a una mujer en plena calle de Soacha: identifican a la víctima

Terror y miedo fue lo que se vivió en horas de la tarde de este viernes, 24 de abril, en el municipio de Soacha, después de que un habitante de calle atacara con un arma blanca a dos mujeres y le quitara la vida a una de ellas.

Terror en Soacha tras brutal ataque de un habitante de calle: reportan una mujer muerta y otra herida

El alcalde del municipio, Julián Sánchez Perico, habló con City Tv y reveló la identidad de la víctima fatal. La mujer que falleció fue Floralba Jiménez, de 74 años, mientras que la otra persona tiene 53 años y se encuentra en el Hospital Mario Gaitán Yanguas.

El mandatario explicó que justo después de que se registrara el ataque, por la zona iban pasando dos policías y esto permitió la captura del señalado asesino, quien se encuentra a disposición de la Fiscalía.

“Lamentablemente, sin mediar palabra, un habitante de calle atentó contra la vida de estas dos mujeres”, comentó.

Sánchez Perico explicó que Soacha cuenta con un refugio para esta población, el cual está abierto las 24 horas del día para brindarles atención psicosocial y darles un espacio en el que puedan dormir y atender sus necesidades básicas.

Sin embargo, recordó que por ley no pueden obligar a estas personas a dirigirse a estos sitios, si es que ellos no quieren hacerlo por decisión propia.

“Desafortunadamente, es una población que crece y que la atención, así se tenga la oportuna respuesta por parte de la administración, no puede ser de carácter obligatorio y sin que medie una voluntad por parte de ellos”, indicó.

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De acuerdo con el medio mencionado, la primera hipótesis que se tiene sobre el ataque es que, al parecer, las dos mujeres iban caminando y el sujeto se les acercó a pedirles una moneda.

Sin embargo, estas se negaron a darle algo y por eso, supuestamente, el hombre sacó un arma blanca y las atacó. No obstante, el hecho todavía es materia de investigación y no se han confirmado con exactitud los móviles del violento ataque.

Mientras que la mujer herida permanece en un centro hospitalario, el agresor se encuentra en poder de la Fiscalía y se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia de medida de aseguramiento y se inicie formalmente el proceso en su contra.