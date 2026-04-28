Superintendencia Nacional de Salud rechaza amenazas emitidas en panfletos atribuidos a un presunto grupo armado

La Superintendencia Nacional de Salud se pronunció por medio de su cuenta de X, rechazando de manera categórica las amenazas contenidas en panfletos atribuidos a un presunto grupo armado al margen de la ley, dirigidas contra la agente interventora de la EPS Asmet Salud.

Gustavo Petro anticipa nuevo golpe a la salud: quitará licencia a peores EPS

La entidad calificó estos hechos como graves y reiteró la necesidad de garantizar la seguridad de los funcionarios que ejercen labores de control y vigilancia en el sistema de salud.

Desde la Superintendencia Nacional de Salud rechazamos categóricamente las amenazas contenidas en panfletos atribuidos a un presunto grupo armado al margen de la ley contra la agente interventora de la EPS Asmet Salud.



Informamos que la agente interventora ya interpuso la… pic.twitter.com/6TOGm3dDUB — Supersalud (@Supersalud) April 29, 2026

A través de su pronunciamiento oficial, la Supersalud expresó su preocupación por la situación y manifestó su respaldo a la agente interventora, quien actualmente cumple funciones en el marco del proceso de intervención de la EPS.

Según indicó la entidad, este tipo de amenazas no solo pone en riesgo la integridad de los funcionarios, sino que también afecta el adecuado funcionamiento institucional y el acceso a los servicios de salud por parte de los usuarios.

“Desde la Superintendencia Nacional de Salud rechazamos categóricamente las amenazas contenidas en panfletos atribuidos a un presunto grupo armado al margen de la ley contra la agente interventora de la EPS Asmet Salud”, destaca Supersalud.

Supersalud compartió la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Foto: @Supersalud

La Superintendencia informó que la funcionaria ya interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes y se identifique a los responsables de las intimidaciones. Asimismo, hizo un llamado urgente a las autoridades para que se tomen medidas inmediatas frente a esta situación.“Informamos que la agente interventora ya interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Hacemos un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo y a las autoridades competentes para que activen de inmediato las medidas de protección necesarias y garanticen su seguridad”, señala Supersalud.