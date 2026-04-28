MinSalud, Guillermo Alfonso Jaramillo, alertó que varias EPS presentan patrimonio negativo y fallas en reservas técnicas

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió a las EPS del país y realizó una fuerte advertencia al destacar que varias de las mismas presentan patrimonio negativo y fallas en reservas técnicas.

Procuraduría alerta sobre las EPS intervenidas por el Gobierno Petro: “El sistema no está funcionando”

Además, señala que las entidades estarían incumpliendo las leyes del país y recibiendo recursos del estado. En el caso de la Nueva EPS, añade que desde el 2019 hasta el 2023 se comprobó que todos los estados financieros fueron fraudulentos.

“Esto es un incumplimiento total de la ley. En este momento, todas estas empresas, con excepción de dos, están en este momento incumpliendo, incumpliendo y recibiendo recursos del Estado; son recursos públicos que no podrían recibir en las condiciones cuando no hay el cumplimiento de los tres indicadores. Entonces, usted puede darse cuenta de que ahí tenemos nuevamente, ¿no es cierto?, a todas estas que no cumplen con los tres indicadores”.

#POLÍTICA El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) planteó que liquidar las EPS intervenidas impediría el pago de sus obligaciones con hospitales y clínicas, por lo que propuso retirarles las licencias para mantener la responsabilidad de los propietarios.



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Petro destaca que liquidar las EPS intervenidas impediría el pago de sus obligaciones

Complementando la información del MinSalud, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las EPS intervenidas; en el primer caso señala que liquidar las mismas impediría el pago de sus obligaciones con hospitales y clínicas.

Gustavo Petro se refirió a la liquidación de las EPS intervenidas. Foto: Fotomontaje SEMANA/ SEMANA/ Getty

“Si se liquidan las EPS, no se pagan las deudas que tienen con el sistema hospitalario y clínico del país. Por eso he propuesto quitar las licencias: así se mantiene la deuda de los propietarios de las EPS y debe ser pagada”, destaca Petro.

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Junto a esto, Petro señala que al quitar las licencias se logran mantener las deudas, por lo cual la empresa o las EPS subsisten gracias a sus dueños y pueden cumplir con sus obligaciones.

“No tienen con qué pagar. Los proveedores, porque la liquidación resulta que es una deuda. Exactamente. Entonces, por eso he propuesto quitar las licencias, porque al quitar las licencias, según las normas. . Se mantiene la deuda, pero de los propietarios de la EPS. La empresa subsiste de los dueños. Y entonces la deuda tiene que ser pagada o embargada”, señala Petro.