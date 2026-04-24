Ministro de Salud firmó decreto que nombra oficialmente a Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud

Pese a las críticas de diferentes sectores de la política, incluso del mismo progresismo, el Gobierno Petro expidió el Decreto 0433 del 23 de abril de 2026, mediante el cual se oficializa el nombramiento de Daniel Quintero Calle como nuevo superintendente nacional de Salud y se pone fin a un encargo interinstitucional vigente desde mediados de abril.

El aterrizaje de Daniel Quintero en la Supersalud desató una implosión en la izquierda y un golpe a la campaña de Iván Cepeda: pocos entienden la movida de Petro

Daniel Quintero fue candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Según el documento, el superintendente nacional de Salud tiene a su cargo labores de dirección, representación legal y control sobre el sistema, incluyendo la adopción de medidas preventivas, sancionatorias e intervenciones administrativas.

El Gobierno sostuvo que mantener vacante este cargo afecta la continuidad del servicio, la protección de los recursos públicos y la garantía del derecho fundamental a la salud, por lo que su provisión resulta indispensable para el funcionamiento de la administración.

“Mafia”, “corrupción” y más explosivos señalamientos: Daniel Quintero responde a críticos indignados por su nombramiento como superSalud

Asimismo, se aclara que el nombramiento no implica modificación de la planta de personal ni creación de nuevos cargos, en línea con las restricciones vigentes durante el periodo preelectoral.

El decreto también da por terminado el encargo que venía desempeñando Jaime Hernán Urrego Rodríguez, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, quien había asumido temporalmente la Superintendencia.

Escándalo por designación de Daniel Quintero como superintendente de Salud: sectores políticos rechazan la decisión de Petro

Daniel Quintero y Gustavo Petro. Foto: Semana

Hay que decir también que, tras la publicación de la hoja de vida de Quintero, varios sectores de la opinión pública han reprochado la decisión de Gustavo Petro, pues han desempolvado las denuncias de presunta corrupción que rodean a la administración del exalcalde de Medellín; incluso, él enfrenta un lío judicial por aparentes irregularidades en Aguas Vivas, un predio ubicado en el exclusivo sector de El Poblado.

Allegados al presidente aseguran que el aterrizaje de Quintero en la Casa de Nariño, en el ocaso del gobierno, fue una movida exclusiva de Petro. El exalcalde llega a la SuperSalud en medio de la crisis más profunda del sector.

Guillermo Alfonso Jaramillo, Daniel Quintero y Gustavo Petro. Foto: SEMANA y Colprensa, respectivamente.

Finalmente, el documento señala que el superintendente nacional de Salud puede adoptar medidas preventivas, sancionatorias e intervenciones administrativas; potestades que se acompasan con lo ya dicho por Quintero, que hará una “intervención total” del sistema.