Daniel Quintero y Federico Gutiérrez se enfrentan por denuncias de aparente corrupción

Daniel Quintero y Federico Gutiérrez protagonizan un fuerte cruce de mensajes en X por cuenta de las denuncias de presunta corrupción en la Alcaldía de Medellín. Los dos se acusan de supuestas irregularidades y esperan respuestas de la justicia.

La discusión inició en la red social cuando Gutiérrez, actual mandatario de la capital de Antioquia, hizo un balance de los aparentes hechos ilegales que investigan las autoridades que, posiblemente, ocurrieron durante la administración de Quintero.

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“A la fecha, hemos entregado más de 650 hallazgos, se han adelantado por parte de la Fiscalía más de 25 procesos de extinción de dominio y varias personas que hicieron parte de la red de corrupción hoy ya colaboran con la justicia”, dijo el alcalde.

Agregó que el ente de investigación ha acusado a 55 personas, “incluyendo al jefe de la banda, que ya está en etapa de juicio”, refiriéndose al exmandatario: “Pronto caerán todos. Son los de Petro. Que a nadie en Medellín y en Colombia se le olvide esto”, concluyó.

Federico Gutiérrez y Daniel Quintero Foto: SEMANA

Daniel Quintero manifestó que si alguien cometió alguna irregularidad, deberá responder ante la justicia; y advirtió que Gutiérrez también podría enfrentarla por las posibles inconsistencias en el terreno de Aguas Vivas, por el que fue imputado Quintero.

“El único caso que tengo en juicio, por terminar un contrato que usted firmó de forma irregular y no dejar que sus socios recibieran 50 mil millones. Hoy ese caso no solo está a la espera de que un juez determine si se anula, sino que tiene a su gobierno como indiciado”, dijo Quintero.

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El exmandatario aseguró que “no le servirá de nada haber contratado a la fiscal seccional de Medellín que llevaba el caso, y que el proceso que debía ir en su contra terminara siendo desviado”. La exfiscal que citó es Yiri Milena Amado, quien trabaja en el Distrito y que actuó como líder del ente de investigación en el Valle de Aburrá, pero que no tuvo acceso a la investigación que referenció el exalcalde, según fuentes consultadas por SEMANA.

Quintero le anticipó a Gutiérrez que llegarían más casos que lo perjudicaría: “Las investigaciones por las declaraciones de los miembros de la Oficina de Envigado que dijeron que usted hacía parte de su estructura criminal, las investigaciones por participación en política usando los recursos de la Secretaría de Educación, el negocio de las foto multas que está a punto de explotar, la red de proxenetismo en el Lleras donde habrían funcionarios de su administración, y que permitió el escape de un pedófilo con la ayuda de la Alcaldía. La lista sigue creciendo”.

Alcaldía de Medellín. Imagen de referencia. Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

Hasta el momento, la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría analizan todas las denuncias de aparentes irregularidades. Los casos más avanzados salpican a la administración de Daniel Quintero. En particular, en el escándalo de presunta corrupción en el Área Metropolitana, al menos cuatro acusados están dispuestos a contar toda la verdad ante la Fiscalía.