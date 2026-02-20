El Debate

Federico Gutiérrez le lanza en vivo varillazo a Daniel Quintero por ponerle denuncia: “De pronto la cárcel se inaugura con ellos”

El mandatario arremetió duramente contra el precandidato por unas recientes acusaciones.

Redacción Debate
20 de febrero de 2026, 1:09 p. m.
Federico Gutiérrez y Daniel Quintero.
Federico Gutiérrez y Daniel Quintero. Foto: SEMANA

En las últimas horas, el precandidato presidencial Daniel Quintero anunció que interpuso una denuncia en contra de Federico Gutiérrez por supuesta participación en política.

YouTube video 0J5GXHDyZKw thumbnail

La acusación se da porque supuestamente el alcalde de Medellín está utilizando los recursos públicos para favorecer la candidatura de su hermana al Senado.

El mandatario de la capital de Antioquia habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y no dudó en lanzarle un duro varillazo a Quintero, con quien en repetidas oportunidades ha tenido fuertes cruces.

federico gutiérrez, alcalde de Medellín, ha sido uno de los principales opositores del Gobierno Petro.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“¿Cuándo lo han cogido a él en una verdad? Más bien yo creo que la nueva cárcel hasta de pronto se termina inaugurando con ellos adentro“, comentó.

Alcalde Federico Gutiérrez advierte a los delincuentes mientras avanza construcción de cárcel en Medellín: “Soluciones reales”

El alcalde recordó que a lo largo de estos años se han imputado a 56 personas que hicieron parte de la administración anterior, incluyendo al propio Quintero.

Por lo mismo, sostuvo que lo único que está buscando el exmandatario es publicidad de cara a las elecciones del 2026, en las que está participando en la consulta del Frente por la Vida.

YouTube video 9XcN4EawbRw thumbnail

Esta ciudad se la robaron. La Fiscalía lleva 56 imputados. (…) En las últimas audiencias de la semana pasada sobre cómo se robaron el área metropolitana, mostraron los chats y las pruebas de una testigo que hizo parte de ese entramado de corrupción”, expresó.

Gutiérrez no dudó en reiterar lo que dijo al principio sobre la prisión: “Lo más probable es que en la cárcel que estamos construyendo, los que tengan que ocupar esas primeras celdas sean ellos”.

Semana Noticias
Daniel Quintero, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

A diferencia de lo que pasó en años anteriores, según él, su administración está dedicada a gobernar a la capital antioqueña e intentar solucionar las problemáticas que las personas tienen en su diario vivir.

“Absurdo”: Federico Gutiérrez criticó el rechazo de la ayuda de EE. UU. por inundaciones y Gustavo Petro le respondió

Yo aquí estoy intentando sacar a la ciudad del desastre en el que esos bandidos la sumieron. A Medellín se la robaron, no hay una sola entidad que se haya salvado y eso lo está diciendo la justicia”, mencionó.

De hecho, recordó que su administración entregó en su momento más de 650 hallazgos sobre posibles hechos de corrupción que se registraron durante el mandato de Daniel Quintero. “Ya el tiempo nos está dando la razón”, dijo.

YouTube video Pf1ZxDw3TtY thumbnail

“Esa gente simplemente está buscando distraer porque tienen hoy unos procesos muy graves. De pronto habrá que ponerle un nombre más adelante a ese patio en el que van a estar”, agregó.

Desde la visión de Gutiérrez, todavía falta que muchos de los exfuncionarios sean enviados a la cárcel por los supuestos hechos de corrupción que cometieron.

YouTube video 6-NK1zymtbY thumbnail

“Están preocupados y tienen que ir a la cárcel. Que el país entero sepa que recibimos a la ciudad en un estado lamentable, pero miren cómo hoy la tenemos recuperada y la vamos a llevar a otro nivel”, concluyó.

