Alcalde Federico Gutiérrez advierte a los delincuentes mientras avanza construcción de cárcel en Medellín: “Soluciones reales”

El alcalde de Medellín contó en El Debate de SEMANA detalles sobre la cárcel que se construye en la capital de Antioquia.

20 de febrero de 2026, 12:51 p. m.
El alcalde Federico Gutiérrez y su equipo revisan unos planes en medio de la construcción de la cárcel en Medellín
El alcalde Federico Gutiérrez y su equipo revisan unos planes en medio de la construcción de la cárcel en Medellín

Al occidente de Medellín, más exactamente en el corregimiento San Cristóbal, se construye una cárcel que tendrá capacidad para 1.339 personas sindicadas, distribuidas en pabellones de dos niveles.

Por el momento, el avance de esta obra va en un 9 %. En El Debate de SEMANA, el alcalde Federico Gutiérrez entregó detalles de esta prisión en construcción con recursos público-privados.

Además, Gutiérrez aprovechó para lanzar una advertencia a los delincuentes.

“El mensaje mío es muy claro. Primero, sí tiene que haber autoridad y orden para garantizar la seguridad. Que hay unos factores que nos ayudan a nosotros a disminuir los riesgos de inseguridad como son la educación, el deporte, las oportunidades...claro que sí y ya lo estamos haciendo. Pero ¿qué hacemos pues con los que no les sirve ni la educación, ni el deporte, ni las oportunidades y cree que se la puede pasar robando o asesinando gente?. No, aquí hay que poner orden y nosotros vamos a cuidar y defender a nuestra gente”, advirtió Gutiérrez.

