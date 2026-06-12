“El 20 de julio se acaba esta guachafita”: Jota Pe Hernández arremete contra los ex-Farc, asegura que “se quemaron” y deben salir del Congreso

Durante una nueva edición de El Debate de SEMANA, el senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández cuestionó duramente la presencia de los antiguos guerrilleros en el Congreso y aseguró que su paso por el Legislativo representa uno de los mayores errores cometidos tras la firma del acuerdo de paz.

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El congresista inició su intervención defendiendo la necesidad de alcanzar la paz en Colombia, pero advirtió que esta no puede construirse a costa de la justicia. “Yo creo que mientras exista la impunidad en este país, no habrá justicia. La paz, claro que la queremos. Todos queremos que haya paz, pero paz sin justicia no es paz. Y justicia sin cumplimiento de la ley, sino con impunidad, entonces no es justicia”, afirmó.

A partir de esa reflexión, Hernández centró sus críticas en los beneficios políticos otorgados a los excombatientes de las Farc luego de la firma del acuerdo de paz. Según dijo, nunca estuvo de acuerdo con que quienes pertenecieron a la antigua guerrilla ocuparan curules en el Congreso de la República.

“Estos desguerrilleros de las Farc nunca debieron sentarse en el Congreso. El 20 de julio se les acaba esta guachafita”, expresó el senador, en una declaración que rápidamente generó reacciones entre los participantes del debate.

La pelea por la personería jurídica

Uno de los puntos en los que más insistió Hernández fue en la discusión que se dio en el Congreso sobre la posibilidad de otorgar personería jurídica al partido político surgido de la desmovilización de las Farc.

De acuerdo con el senador, durante el paso de Juan Fernando Cristo por el Ministerio del Interior se impulsó una reforma política que buscaba abrir la puerta para que esa colectividad mantuviera reconocimiento legal mediante un mecanismo especial.

“Juan Fernando Cristo llevó una reforma política al Congreso que buscaba que estos señores, con unas firmitas que recogieran, recibieran la personería jurídica”, afirmó.

El congresista aseguró que presentó una proposición para eliminar ese artículo y sostuvo que la iniciativa fue derrotada por un margen mínimo. “Colombia tiene que saber que fue el senador Jota Pe Hernández el único con una proposición que logró tumbar ese artículo y ganamos por un voto”, señaló.

Para Hernández, esa votación fue determinante porque, según considera, evitó que el partido mantuviera privilegios políticos que, en su opinión, no contaban con respaldo ciudadano.

“Se quemaron porque Colombia los rechaza”

Durante el debate, el senador insistió en que los resultados electorales demostraron que los colombianos no respaldaron a la colectividad nacida tras el acuerdo de paz.

“Se quemaron, se quemaron porque Colombia los rechaza”, afirmó y al mismo tiempo aseguró que desconoce cuál será el futuro político de quienes hicieron parte de esa organización y sugirió que algunos podrían terminar buscando espacios dentro de otras fuerzas políticas de izquierda.

“Ahora quién sabe en qué partido se van a inscribir. Será en el Pacto Histórico, no sé dónde”, comentó.

Las declaraciones se producen en momentos en que distintos sectores políticos ya comienzan a mover fichas de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, en las que se definirá la nueva composición del Congreso.

Quizás uno de los momentos más duros de la intervención llegó cuando Hernández responsabilizó directamente a los impulsores del acuerdo de paz de haber permitido que los excombatientes llegaran al Capitolio.

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“Nunca debieron estar allí. Fue uno de los peores errores de Humberto de la Calle y Juan Manuel Santos. Darles ese regalo fue una ofensa para los colombianos”, sostuvo.

El senador reiteró que, a su juicio, los responsables de delitos graves debieron enfrentar primero las consecuencias judiciales de sus actos antes de acceder a escenarios de representación política.

Sus palabras se suman a las críticas que desde distintos sectores han surgido en los últimos años frente a la implementación de algunos puntos del acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc en 2016.

La intervención terminó con una frase que no pasó desapercibida: “Seguramente después del 20 de julio esa plenaria tendrá un mejor olor porque hoy allá huele a impunidad y huele a injusticia”, concluyó Hernández.