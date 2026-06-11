“Yo le creo a la niña”: Gustavo Bolívar y su versión de lo que pasó con la menor Alison en el estallido social de 2021

En la tarde de este jueves 11 de junio de 2026, el exsenador e integrante del Pacto Histórico Gustavo Bolívar asistió al espacio de discusión El Debate de SEMANA. Durante la transmisión, el político analizó diferentes escenarios relacionados con la coyuntura nacional y su trayectoria institucional.

“Se hizo justicia”: policías acusados de violar a Alison en el estallido social fueron declarados inocentes

El también escritor detalló las proyecciones iniciales que se trazaron dentro del comité estratégico del candidato presidencial Iván Cepeda. De acuerdo con su declaración, los sectores de la coalición contemplaban la posibilidad de obtener la victoria definitiva desde la jornada de la primera vuelta.

Pese a tener que disputar el balotaje, el excongresista manifestó que las bases de la organización mantienen las expectativas de asegurar la continuidad en la jefatura del Estado. Las comisiones del partido avanzan en las regiones para consolidar los apoyos de cara a la votación definitiva.

Gustavo Bolívar y el expediente judicial de Alison

Durante el tramo final de la entrevista, los moderadores interrogaron al invitado sobre su posición actual frente al caso de Alison Salazar, una menor de edad que denunció haber sido víctima de agresiones sexuales por parte de miembros de la fuerza pública antes de quitarse la vida.

Entrevista a Gustavo Bolívar con Diego Bonilla Foto: Paula López

Gustavo Bolívar recordó los registros de video difundidos en las plataformas digitales durante el estallido social de 2021. Según el exsenador, en las imágenes se observa a cinco uniformados de la Policía Nacional ejercer “la fuerza” sobre la joven para efectuar su traslado hacia una estación.

El político mantiene sus reservas frente al dictamen del juez de la República, que declaró inocentes a los agentes basándose en peritajes técnicos. Las autoridades judiciales determinaron en su momento que no se hallaron evidencias físicas de afectación a la integridad sexual de la denunciante.

Los señalamientos y las críticas al sistema

El exsenador Gustavo Bolívar argumentó: “Le creo a la niña”, basándose en una carta que dejó a sus familiares antes de morir donde utiliza la expresión “me manosearon hasta el alma”.

Durante el diálogo, se le cuestionó por las publicaciones en sus canales oficiales, en las cuales empleó adjetivos calificativos hacia los uniformados como “cerdos, asesinos y violadores”.

En dichos mensajes, el político asoció el fallecimiento de la joven de 17 años de forma directa con los procedimientos de detención ejecutados por las patrullas.

El excongresista aclaró que las expresiones utilizadas buscaron señalar exclusivamente a las personas vinculadas al expediente y no a la totalidad de la institución policial. El dirigente político enfatizó que mantiene relaciones de respeto con los integrantes de la fuerza pública en sus recorridos.

Los cuestionamientos a la efectividad de los fallos

Al cierre de la sesión de preguntas, el representante político expuso sus conclusiones sobre la estructura operativa del sistema penal en el territorio nacional. Sus declaraciones apuntaron a la necesidad de reformas estructurales en los organismos de control.

El exsenador Gustavo Bolívar concluyó que “en el territorio nacional existen personas absueltas por los tribunales a pesar de los indicios en su contra, debido a que el sistema carece de los mecanismos de resistencia necesarios frente a sectores con capacidad de influir en las decisiones judiciales”.