Se avecina decisión por el caso de la joven Alison Salazar

La próxima semana se conocerá el fallo de uno de los casos más sonados en Colombia: el de Alison Salazar, la joven de 17 años retenida en Popayán en mayo de 2021 en medio de las protestas del estallido social. Tras recuperar su libertad, denunció un presunto abuso sexual de tres policías y luego se suicidó.

Atención: Fiscalía imputará cargos por tortura a policías del caso Alison Salazar en Popayán

SEMANA conoció que la Fiscalía confirmó en su momento que la joven no fue abusada. La Procuraduría absolvió a los uniformados y ahora se espera el fallo penal de un juzgado en Popayán que investiga a los policías por presunta tortura agravada y privación de la libertad. La defensa insiste en su inocencia porque actuaron conforme a la ley.