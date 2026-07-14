El enojo de Mbappé tras la derrota ante España que lo dejó sin final: su cara resuena en el Mundial 2026

España clasificó para la final del Mundial 2026 al vencer 2-0 a Francia en Dallas, y el domingo 19 de julio se enfrentará por lo que sería su segundo título en la historia de la Copa del Mundo tras Sudáfrica 2010. Sobre Kylian Mbappé, solo quedaron caras largas.

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Con una extraordinaria defensa que desactivó por completo el ataque francés liderado por Mbappé, que hasta ahora había brillado en el torneo y que se quedó sin un sólo disparo al arco de Unai Simón, España se llevó el triunfo gracias a los goles de Mikel Oyarzabal (22′, de penal) y Pedro Porro (58′).

Es el quinto tanto en el torneo de Oyarzabal, quien iguala la máxima cantidad de goles de un español en un Mundial, un récord que comparte ahora con Emilio Butragueño (México 1986) y David Villa (Sudáfrica 2010). Kylian Mbappé podrá seguir en la pelea por el Botín de Oro, ya que le queda el duelo por el tercer puesto.

También es la tercera victoria consecutiva de España contra su vecino francés, tras las semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1) y de la Liga de Naciones el año pasado (5-4). Se suponía que era la tercera final de Mbappé en el Mundial tras Rusia 2018 y Qatar 2022, pero todo se fue al piso en un torneo que le estaba siendo favorable.

Kylian Mbappé aplaude tras el minuto de silencio en Francia vs. España. Foto: AP Photo/Ashley Landis

España se clasifica para la segunda final mundialista de su historia. La primera acabó con la estrella que luce La Roja, gracias al recordado tanto de Andrés Iniesta en el minuto 116 (en la prórroga) contra Países Bajos en Sudáfrica 2010. Mbappé, por su parte, tendrá que esperar cuatro años más para volver con Francia en la búsqueda del título.

Las caras largas de Mbappé en el Mundial 2026

Apenas sonó el pitazo final, España entró en alegría total por el paso a la final, mientras que Mbappé se retiró resignado y con cara pálida tras la caída de su equipo en las semifinales. El astro francés no disimuló el dolor por quedar fuera de la final de la Copa del Mundo.

EL DESCONSUELO DE MBAPPÉ



El capitán francés saludó a los hinchas y se fue directo al vestuario tras la eliminación de Francia en el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2UbVc2KheK — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

Antes de eso, se saludó con algunos compañeros, como Dembelé y Désire Doué y fueron a saludar a los hinchas franceses que estaban en las gradas. Tras España, Francia ahora se alista para el juego por el tercer puesto el 18 de julio desde las 4:00 p. m. en Miami.