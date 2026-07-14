Antes de comprar moto en Colombia, revise estas 5 claves de seguridad

Hoy en día, varios colombianos optan por movilizarse por las vías y calles del país por medio de una motocicleta, al ser mucho más económica y ágil que un carro particular.

Prueba de manejo de moto 2026: guía paso a paso para elegir la correcta

De acuerdo con los más recientes datos de la Andi y Fenalco, durante el primer semestre del año 2026, un total de 655.246 motos fueron matriculadas, lo que conlleva un crecimiento del 33,7 % en comparación con el mismo periodo del año 2025.

Cada uno de estos ciudadanos tuvo en cuenta diversos aspectos al momento de comprar una nueva motocicleta, como la comodidad, una alternativa de movilidad o la seguridad, ya que estos vehículos deben incorporar elementos que contribuyan a prevenir riesgos para los conductores.

Según Hero Motos Colombia, el primer paso hacia una conducción más segura es verificar que la motocicleta de interés cuente con las tecnologías de seguridad necesarias y elegir un modelo acorde con el nivel de experiencia del conductor.

Por ello, la compañía comparte los aspectos más importantes que se deben revisar antes de comprar una motocicleta para brindar las mayores condiciones de seguridad posibles.

“Comprar una motocicleta no debería ser una decisión basada únicamente en la apariencia o el precio. Es importante evaluar características que permitan al conductor tener mayor control del vehículo y una experiencia de conducción más segura”, comentó Carlos Taborda, director de Operaciones de Hero Motos Colombia.

Una buena decisión de compra puede marcar la diferencia en la seguridad del conductor. Foto: Getty Images

5 fundamentos a tener en cuenta antes de adquirir una moto en Colombia

Para brindar mayor tranquilidad y protección al piloto, Hero Motos Colombia comenta los puntos claves que uno necesita antes de comprar una moto.

El primer fundamento clave es el sistema de frenos, ya que es importante revisar que la motocicleta tenga a su disposición los sistemas de frenada avanzada, como, por ejemplo, los CBS (Sistemas de Frenado Combinado) o ABS (Sistema Antibloqueo de frenos).

Estos frenos son sumamente necesarios para el vehículo, sobre todo si es utilizado en las principales ciudades del país o en carretera, ya que se encargan de mejorar el desempeño de la moto en caso de una frenada de emergencia.

El segundo elemento a tener en cuenta es la estabilidad y facilidad de manejo. Para ello, se debe mirar el peso, altura del asiento y el centro de gravedad de la motocicleta.

En todo momento, el conductor tiene que poder apoyar ambos pies en el suelo, al igual que realizar maniobras con suma facilidad, especialmente si este hasta ahora está comenzando a adquirir experiencia.

Antes de comprar, es clave verificar que la motocicleta se adapte a las necesidades del conductor. Foto: Mariano Vimos

El tercer aspecto fundamental es que la motocicleta cuente con una buena iluminación y visibilidad, mediante faros delanteros, luz trasera, direccionales y reflectores de buena calidad.

Si la motocicleta dispone de un sistema de iluminación adecuado, facilita la visibilidad tanto para el conductor como para los demás actores viales, al permitir identificar con mayor claridad lo que ocurre a su alrededor, especialmente durante la noche.

El cuarto aspecto fundamental es que la motocicleta cuente con neumáticos y suspensión en buenas condiciones. Estos deben ser de buena calidad y estar diseñados para el tipo de uso que el conductor dará al vehículo, con el fin de ofrecer mayor estabilidad, mejor agarre y una conducción más segura.

Finalmente, el quinto aspecto es que la motocicleta cuente con respaldo para su mantenimiento y disponibilidad de repuestos.

Antes de efectuar la compra, es aconsejable verificar que el modelo disponga de una amplia red de servicio técnico, disponibilidad de repuestos y planes de mantenimiento preventivo.

También es importante que el vehículo se adapte a las necesidades de conducción del piloto, a sus condiciones físicas y a su presupuesto.

“El objetivo es que cada recorrido termine con un regreso seguro a casa. Elegir bien la motocicleta es una decisión que puede hacer una diferencia importante desde el primer día”, concluye Taborda.