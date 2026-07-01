Estas fueron las motos más vendidas en Colombia en junio de 2026

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco presentaron un informe sobre el registro de motocicletas durante el mes de junio en Colombia. Durante ese mes, se matricularon 107.412 unidades nuevas en el país.
Esto representa un aumento del 32,17 % comparado con junio de 2025. En total, en el primer semestre del año se registraron 654.146 motocicletas nuevas en Colombia, frente a las 489.831 del mismo periodo de 2025, lo que equivale a un crecimiento acumulado del 33,70 %.
Durante el mes de junio, los colombianos mostraron una mayor preferencia por las motocicletas con cilindraje entre 101 cc y 125 cc, segmento que concentró el 46,88 % de las unidades vendidas. En segundo lugar se ubicaron las motos con motores entre 151 cc y 200 cc, con una participación del 27,91 %.
Las marcas más vendidas
De acuerdo con Fenalco y la ANDI, la marca Honda fue la que demostró mayor crecimiento en el periodo comparado entre junio de 2025 y junio de 2026, con un 68,45 %. Estas fueron las marcas más vendidas en Colombia en el mes de junio:
- Bajaj: 18.678 unidades
- Suzuki: 17.058 unidades
- Honda: 15.381 unidades
- AKT: 14.606 unidades
- Yamaha: 14.001 unidades
- Hero: 8.559 unidades
- TVS: 8.054 unidades
- Victory: 4.752 unidades
- Vento: 1.217 unidades
- Otras marcas: 1.201 unidades
Modelos más vendidos
- AKT AK125NKD EIII: 6.420 unidades
- Yamaha GPD155-A (NMAX155): 4.117 unidades
- Bajaj CT100 ES Spoke: 4.102 unidades
- Honda XR190L 2.0: 4.081 unidades
- Bajaj CT100 KS Spoke: 3.650 unidades
- Suzuki DR150 ABS: 3.573 unidades
- Hero HUNK 125 R: 3.269 unidades
- Suzuki GN125 ABS: 3.160 unidades
- Yamaha XTZ150-A (XTZ150 ABS): 2.834 unidades
- Honda XR150L 2.0: 2.787 unidades
- Otras referencias: 69.419 unidades.
Durante junio de 2026, Cundinamarca lideró el registro de motocicletas nuevas con una participación del 18,01 %, seguida por Antioquia (17,30 %) y Valle del Cauca (10,40 %). En conjunto, estos tres departamentos concentraron el 45,71 % de las matrículas registradas en el país.
A nivel municipal, los que encabezaron los registros fueron Sabaneta, con el 8,25 %; Funza, con el 6,11 %; y El Cerrito, con el 4,78 %.