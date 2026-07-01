Estas fueron las motos más vendidas en Colombia en junio de 2026

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco presentaron un informe sobre el registro de motocicletas durante el mes de junio en Colombia. Durante ese mes, se matricularon 107.412 unidades nuevas en el país.

Invasión de motos: Colombia entra en el top 10 de los países con mayores ventas en el mundo

Esto representa un aumento del 32,17 % comparado con junio de 2025. En total, en el primer semestre del año se registraron 654.146 motocicletas nuevas en Colombia, frente a las 489.831 del mismo periodo de 2025, lo que equivale a un crecimiento acumulado del 33,70 %.

Durante el mes de junio, los colombianos mostraron una mayor preferencia por las motocicletas con cilindraje entre 101 cc y 125 cc, segmento que concentró el 46,88 % de las unidades vendidas. En segundo lugar se ubicaron las motos con motores entre 151 cc y 200 cc, con una participación del 27,91 %.

Las marcas más vendidas

De acuerdo con Fenalco y la ANDI, la marca Honda fue la que demostró mayor crecimiento en el periodo comparado entre junio de 2025 y junio de 2026, con un 68,45 %. Estas fueron las marcas más vendidas en Colombia en el mes de junio:

Bajaj: 18.678 unidades

Suzuki: 17.058 unidades

Honda: 15.381 unidades

AKT: 14.606 unidades

Yamaha: 14.001 unidades

Hero: 8.559 unidades

TVS: 8.054 unidades

Victory: 4.752 unidades

Vento: 1.217 unidades

Otras marcas: 1.201 unidades

Los modelos de motocicletas más registrados en Colombia en el mes de junio. Foto: Fenalco

Carros y motos en remate; así será la nueva subasta de la SAE

Modelos más vendidos

AKT AK125NKD EIII: 6.420 unidades

Yamaha GPD155-A (NMAX155): 4.117 unidades

Bajaj CT100 ES Spoke: 4.102 unidades

Honda XR190L 2.0: 4.081 unidades

Bajaj CT100 KS Spoke: 3.650 unidades

Suzuki DR150 ABS: 3.573 unidades

Hero HUNK 125 R: 3.269 unidades

Suzuki GN125 ABS: 3.160 unidades

Yamaha XTZ150-A (XTZ150 ABS): 2.834 unidades

Honda XR150L 2.0: 2.787 unidades

Otras referencias: 69.419 unidades.

Durante junio de 2026, Cundinamarca lideró el registro de motocicletas nuevas con una participación del 18,01 %, seguida por Antioquia (17,30 %) y Valle del Cauca (10,40 %). En conjunto, estos tres departamentos concentraron el 45,71 % de las matrículas registradas en el país.

A nivel municipal, los que encabezaron los registros fueron Sabaneta, con el 8,25 %; Funza, con el 6,11 %; y El Cerrito, con el 4,78 %.